Simion, interviu în presa americană cu unul dintre cei mai cunoscuți influenceri conservatori. Arestarea lui Călin Georgescu, subiectul principal

George Simion a vorbit, într-un interviu oferit unuia dintre cei mai cunoscuți influencer conservatori, Mario Nawfal, despre arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu. Printre altele, liderul AUR a declarat că se încearcă destabilizarea relației dintre el și fostul prezidențiabil.

Simion, interiu în presa americană depsre arestarea lui Călin Georgescu

Întrebat de Nawfall care este motivul pentru care Călin Georgescu se află în arest în acest moment, Simion a susținut că acesta ar fi fost arestat pentru că a câștigat alegerile prezidențiale din 2024. El a amintit și de momentele recente în care Georgescu a mers prin țară și s-a întâlnit cu susținătorii săi. Simion a subliniat că „va fi următorul”.

”Călin Georgescu este în închisoare din singurul motiv că a câștigat alegerile prezidențiale din 2024. Nu a vrut să coopereze cu statul paralel din România și cu cel de la Bruxelles. Și a continuat să lupte. Vara aceasta, a mers în zeci de locuri din țară, unde s-a întâlnit cu oameni, mii și mii de oameni care s-au adunat pentru a-l susține. Așa că l-au băgat la închisoare.

Au inventat al treilea proces și au purtat pur și simplu un război judiciar împotriva lui. Acum este în arest pentru 30 de zile și îl pot condamna pentru ani de zile. Aceasta este intenția lor. Vă spun, singurul motiv este că a participat la alegeri și le-a câștigat corect și cinstit.Așa că suntem alături de el, mii și mii de oameni.

Sâmbătă și duminică, au fost peste 10.000 de oameni în fața locului de detenție unde este ținut.M-au pus pe mine — dovezile și stenogramele scurse în presă au avut doar scopul de a mă pune într-o situație contradictorie cu Călin, ceea ce știi, pentru că ne consideră un pericol. Nu am vrut să votăm pentru guvernele lor-marionetă. Și Călin vorbea cu mine și îmi spunea să nu votez aceste guverne-marionetă Astăzi au adus-o chiar și pe soția lui, Cristela Georgescu, care este o doamnă drăguță, decentă. Foarte drăguță. Au adus-o și pe ea la audieri, în fața procurorilor. Ieri l-au adus și pe tatăl ei. Și transformă totul într-un spectacol televizat în jurul lui Călin și vor să le spună românilor că este un infractor, că este un hoț”, a punctat Simion.

Simion a vorbit și despre procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan

Simion a declarat că a început procedurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan, pe care l-a numit ”președinte marionetă”

”Avem un președinte-marionetă, pe nume Nicușor Dan, care în ultimele săptămâni a făcut aceste declarații, potrivit cărora alegerile nu sunt bune pentru cetățeni și pentru țară. Așa că vă puteți imagina: democrația nu este bună.

Am început, de asemenea, procedurile pentru suspendarea președintelui-marionetă. Dar statul paralel lucrează, controlează mulți dintre membrii Parlamentului, controlează toate posturile de televiziune”, a declarat Simion.

Simion spune că daca s-ar organiza alegeri anticipate în Romnia, AUR ar obține majoritatea voturilor

Simion a punctat că, dacă în România s-ar organiza alegeri anticipate, AUR ar obține o majoritate simplă a voturilor și l-ar putea suspenda pe Nicușor Dan.

”Dacă am merge la vot, probabil că partidul pe care îl conduc ar obține o majoritate simplă a voturilor, respectiv a mandatelor din Parlament. Atunci am putea suspenda președintele-marionetă și am putea reda adevărata putere românilor. De aceea le este frică (n.r. de alegeri anticipate)”, a declarat Simion.

Simion a susținut că se urmărește destabilizarea relației dintre el și Georgescu

Întrebat în ce fel consideră că este vizat în contextul situației lui Călin Georgescu, Simion a acuzat că se încearcă destabilizarea relației dintre el și fostul prezidențiabil.

”Ei încearcă să ne desființeze partidul prin acuzații fabricate. Avem un proces la începutul lunii noiembrie — am aflat despre el din presă. Încearcă să mă pună în opoziție cu Călin. Singura dovadă din stenograme… Vă puteți imagina, telefonul lui era interceptat, fiecare mașină, fiecare casă în care intra era monitorizată. Iar singurul lucru care a fost dat presei a fost că a făcut un comentariu negativ la adresa mea”, a declarat Simion.

Simion a dezvăluit că este pregătit pentru orice scenariu ar urma după arestarea lui Călin Georgescu, chiar și cel în care ar putea ajunge chiar și el la închisoare. Liderul AUR a transmis că se pun anumite presiuni pe partid și că inclusiv soția sa ar fi fost amenințată, recent.

”Noi suntem pregătiți. Suntem pregătiți să mergem la închisoare. Suntem pregătiți să rezistăm. Suntem pregătiți să ne protejăm familiile. Recent, am avut parte de graffiti și de amenințări la adresa soției mele. Așa că, în România, este o situație cu care ne confruntăm zi de zi. Știm în ce luptă am intrat. Încearcă să ne manipuleze, să răspândească minciuni. Încearcă să facă acuzații false împotriva noastră. Și noi vom rezista.

Toată lumea este dispusă să discute cu noi. Toată lumea s-a săturat de vechiul sistem, ale cărui rădăcini pot fi urmărite până la fosta Securitate din România. Iar aceste partide — PSD, PNL, USR — nu vor fi votate de români, pentru că toată lumea înțelege că ceea ce au făcut prin anularea alegerilor a fost o bătaie de joc”, a declarat Simion.