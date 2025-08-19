Prima pagină » Știri politice » Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 10:48, Știri politice
Trei federaţii sindicale din învăţământ condamnă „ferm” declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani şi susţin că afirmaţia este „complet falsă”, „lipsită de orice fundamnet„ şi demonstrează fie „o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistem”, fie lansarea ei în spaţiul public în scop „manipulator”. Sindicaliştii susţin că în ultimii ani norma didactică a fost constantă, iar în prezent a ajuns printre cele mai mari din UE. 

Printr-un comunicat de presă emis marți, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani.

„Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul. Opinia publică trebuie să ştie că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condiţiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde şi salariile sunt mult mai mari!”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sindicaliștilor din învățământ, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice „au crescut constant, pe fondul unor «reforme» continue”, însă „fără nicio finalitate” şi a unei „finanţări sub standardele minime europene”.

„Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional. Domnul Ilie Bolojan ştie că o astfel de afirmaţie (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepţia publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenţia sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare şi fără studii de impact”, arată sursa citată.

Federaţiile sindicale precizează că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare, corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere şi activităţile extracurriculare fiind „o componentă vitală” a normei de muncă şi, de cele mai multe ori, „nereglementate şi neremunerate corespunzător”.

Sindicaliștii îi cer premierului Ilie Bolojan ca, „din decenţă faţă de sutele de mii de cadre didactice”, să retracteze public afirmaţiile făcute şi să iniţieze un dialog real bazat pe date concrete şi pe o înţelegere corectă a nevoilor din sistemul de învăţământ.

„Analizând avalanşa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educaţional prin Legea nr. 141/2025, precum şi lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiţii din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat. Atragem atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ”, au explicat reprezentanţii sindicatelor.

Aceştia adaugă că, în acest context, protestele celor trei federaţii din educaţie vor continua şi în săptămânile viitoare, prin pcihetarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi mitinguri în Piaţa Victoriei între 3 şi 8 septembrie şi un marş de protest în 8 septembrie, pe traseul Piaţa Victoriei – Palatul Cotroceni.

„Educaţia nu este o problemă, ci o soluţie! Educaţia nu este o cheltuială, ci o investiţie!”, mai arată sindicatele din învăţământ.

