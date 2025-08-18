Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, sistemul de învățământ este în colaps. Mai exact, creșterea normei didactice și comasarea unităților de învățământ bulversează sistemul de educație, cu mai puțin de o lună înainte de începerea noului an școlar. Cererile profesorilor care nu și-au putut completa norma de 20 de ore în școală și ale celor afectați de restrângeri de activitate vor fi soluționate în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele școlare între 20 – 22 august 2025.

Dacă va fi nevoie, conform noului calendar al mobilității cadrelor didactice pentru anul școlar 2025-2026, procedura va continua și în etapele ulterioare. Listele cu punctajele profesorilor în vederea soluționării reducerii de activitate se afișează luni, 18 august 2025, pe pagina web a inspectoratelor școlar.

În anul școlar 2025-2026, norma didactică de predare crește, în medie, cu două ore

Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept Legea Bolojan, a intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial vineri noaptea, pe 25 iulie 2025.

Pentru completarea normei didactice de predare, profesorii titulari, debutanți și cei angajați pe durata de viabilitatea postului au putut depune la inspectoratul școlar, până la data de 14 august, cererea și documentele justificative, potrivit informațiilor edupedu.ro.

În cazul în care un cadru didactic nu a depus cererea și documentele justificative, conducerea unităţii de învăţământ depune/transmite documentele respective la inspectoratul școlar, iar comisia judeţeană de mobilitate îi atribuie, din oficiu, un post didactic/o catedră vacant(ă) la finalul ședinței de repartizare din lista afişată, conform punctajului.

În perioada 11-18 august s-au reluat activităţile privind constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic de predare şi soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare la nivelul școlilor și grădinițelor, potrivit Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, an școlar 2025-2026

În perioada 11-22 august 2025 are loc organizarea și desfășurarea activităților conform prevederilor Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare- învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a aplicării măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, conform calendarului.

Cât pierde educația după tăierile de fonduri din PNRR

Un domeniu și așa subfinanțat, de ani buni, educația pierde 718 milioane de euro , după tăierile de fonduri din PNRR, potrivit memorandumului aprobat joi de Guvern, în care ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Tăieri de fonduri sunt pentru investițiile în infrastructură universitară, campusuri profesionale, dar și pentru sprijinul școlilor cu risc de abandon școlar.

Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, afectată de tăierile din PNRR

Din totalul de 3,5 miliarde, alocat inițial proiectelor pe educație, s-au tăiat 718 milioane de euro din aceste 11 proiecte. Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, de 78 milioane de euro, și consorțiile școlare rurale nu se mai finanțează, potrivit informațiilor Edupedu.ro.

Miting de protest pe 8 septembrie, fix în ziua începerii anului școlar

Școala românească, aflată de ani buni pe nisipuri mișcătoare, are zilele numărate. Acțiunile de protest ale sindicatelor din Educație continuă pentru a zecea zi, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării.

Aceștia sunt revoltați de situația în care se află învățământul românesc în anul de grație 2025, fiind nemulțumiți față de prevederile Legii Bolojan.

Dacă lucrurile nu vor ajunge la un consens în următoarea perioadă, profesorii anunță inaugurarea noului an școlar chiar în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni, mai exact, în fața „porții” lui Ilie Bolojan și a lui Nicușor Dan.

„Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest, exact în ziua în care se va deschide anul școlar. Deschiderea va avea loc în fața Guvernului României și în fața Palatului Cotroceni. Pentru că cei doi oameni care conduc România în momentul de față – pentru că Parlamentul nu arată altceva decât că este o structură subordonată acestui Executiv – vor trebui să răspundă.

Vor trebui să răspundă pentru modul în care unii și-au asumat răspunderea și alții au promulgat măsurile care sunt prinse pe legea 141. Trebuie să răspundă pentru măsurile luate împotriva învățământului românesc”, a punctat Marius Nistor.

