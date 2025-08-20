Social-democrații ies la ATAC în interiorul Coaliției: „USR nu face nimic”

„În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic!”, transmit social-democrații pe pagina lor de socializare.
PSD a luat, pe 11 august, decizia în forurile statutare interne de a nu mai participa la ședințele coaliției, până când premierul Ilie Bolojan nu va adopta un pachet care prevede „eliminarea privilegiilor”.
„Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele! Astfel:
Reprezentanții partidului adaugă că „PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă”.
„Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”, conchide mesajul PSD, cu referire la pozițiile de prefecți care ar trebui împărțite în interiorul Coaliției de guvernare.
Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax
Video: PSD/ Facebook
