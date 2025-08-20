Prima pagină » Știri politice » Social-democrații ies la ATAC în interiorul Coaliției: „USR nu face nimic”

20 aug. 2025, 16:03, Știri politice
„În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic!”, transmit social-democrații pe pagina lor de socializare.

PSD a luat, pe 11 august, decizia în forurile statutare interne de a nu mai participa la ședințele coaliției, până când premierul Ilie Bolojan nu va adopta un pachet care prevede „eliminarea privilegiilor”.

„Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele! Astfel:

  • Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;
  • REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;
  • REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD;
  • COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD;
  • REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR – Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România;
  • Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;
  • Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR – la care NU s-a lucrat”, arată PSD.

Reprezentanții partidului adaugă că „PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă”.

„Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”, conchide mesajul PSD, cu referire la pozițiile de prefecți care ar trebui împărțite în interiorul Coaliției de guvernare.

