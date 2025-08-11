🚨 PSD între guvernare și opoziție. Grindeanu pune pe hold participarea social-democraților la ședințele Coaliției: „Este linia PSD”

14:14

„Legea pensiilor private, în forma actuală, nu este una care să fie susținută de PSD”, adaugă Grindeanu.

Pentru social-democrați, prioritare sunt: „pachetul de privilegii, discuții cu MF pentru găsirea surselor de finanțare și alte proiecte, cum ar fi Autostrada Moldovei”, anunță Sorin Grindeanu.