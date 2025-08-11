Prima pagină » Știri » PSD între guvernare și opoziție. Grindeanu pune pe hold participarea social-democraților la ședințele Coaliției: „Este linia PSD”

🚨 PSD între guvernare și opoziție. Grindeanu pune pe hold participarea social-democraților la ședințele Coaliției: „Este linia PSD”

Cristina Corpaci
11 aug. 2025, 07:45, Știri
PSD între guvernare și opoziție. Grindeanu pune pe hold participarea social-democraților la ședințele Coaliției: „Este linia PSD”
Actualizări
14:17

Congresul PSD. Sorin Grindeanu: Îmi doresc ca în această perioadă de precampanie discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului

„Titus (Corlățean – n.red.) e un camarad. În urmă cu vreo 20 de ani l-am susținut să fie secretarul general al partidului. E un coleg pe care îl respect și este foarte bine că există concurență”, spune șeful interimar al PSD despre congresul partidului din luna septembrie.

„Îmi doresc ca în această perioadă de precampanie discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului”.

14:14

Grindeanu: Legea pensiilor private, în forma actuală, nu este susținută de PSD

„Legea pensiilor private, în forma actuală, nu este una care să fie susținută de PSD”, adaugă Grindeanu.

Pentru social-democrați, prioritare sunt: „pachetul de privilegii, discuții cu MF pentru găsirea surselor de finanțare și alte proiecte, cum ar fi Autostrada Moldovei”, anunță Sorin Grindeanu.

14:12

Condiițiile lui Grindeanu: Adoptarea pachetului de eliminare a privelegiilor și rectificarea bugetară

„Eu cred că trebuie să discutăm cu datele pe masă. În acest moment am spus care sunt cerințele PSD: Adoptarea acestui pachet de eliminare a privilegiilor și rectificarea (bugetară – n.red)”, adaugă Sorin Grindeanu.

„Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acesta prin asumarea răspunderii. Prima dată am discutat cu colegii mei din PSD și asta e linia pe care merge partidul astăzi și pe care le-o voi spune și premierului după această ședință”.

14:07

PSD pune pe hold ședințele Coaliției

„Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, incluzând pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central, cât și la nivel județean, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și a indemnizațiilor. Atunci PSD revine la masa coaliției”, anunță liderul interimar al PSD la finalul ședinței de luni.

„Pachetul trebuie să mai cuprindă și măsuri pentru relansarea economiei. Sunt puncte de vedere care au fost adoptate în unanimitate de colegii mei.

Așteptăm să fie adoptat cât mai rapid, mâine dacă se poate, acel pachet cu măsurile de eliminare a privilegiilor, după care vom reveni la masa Coaliției”, adaugă Grindeanu.

13:21

Alegerile pentru Primăria Capitalei, sub lupa PSD

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost și alegerile pentru Primăria Capitalei, care ar trebui să aibă loc până la finalul anului acesta, având în vedere postul lăsat vacant de Nicușor Dan.

Până în prezent, PSD nu a stabilit un candidat oficial, însă câteva nume ar putea intra în cursa pentru Capitală: Daniel Băluță (prim-vicepreședintele PSD) sau Rareș Hopincă sunt doar două dintre numele vehiculate.

Discuțiile despre PMB se vor relua după pachetul doi, adaugă sursele Gândul.

12:37

„Ieșirea de la guvernare nu este o temă” - SURSE

Surse din interiorul PSD spun că ieșirea social-democraților de la guvernare „nu este temă” care se discută în ședința de luni. Mai degrabă, liderii PSD discută subiectele curente de pe ordinea de zi a agendei Executivului, precum și noile pachete de reformă anunțate de Bolojan.

11:56

SURSE: Nemulțumiri în PSD față de prioritizarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”

În ședința de luni se discută și măsurile cuprinse în pachetul 2 fiscal privind reforma administrației publice locale. Surse din interiorul PSD spun că primarii și șefii de CJ-uri sunt nemulțumiți de prioritizarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”, anunțate de premierul Ilie Bolojan.

Sursele citate spun că discuțiile privind programul „Anghel Saligny” se vor relua din nou în interiorul coaliției.

11:16

Șoldan: Suntem într-o coaliție și trebuie să luăm o decizie împreună/ Zamfir: Atitudinea USR a fost lipsită de respect

„Sunt anumite decizii care au fost luate unilateral, cum ar fi primul pachet de măsuri fiscale”, spune Gheorghe Șoldan, vicepreședintele PSD și șeful CJ Suceava.

Și senatorul PSD Daniel Zamfir spune că există „o stare de nemulțumire” în rândul social-democraților, referitor la deciziile de guvernare care se iau în interiorul coaliției.

„PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta e să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulți decât PNL și USR la un loc. Așadar, nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD de la guvernare”, adaugă Zamfir.

Întrebat dacă ar fi fost mai liniște fără USR la guvernare, Zamfir spune că „personal, cred că da”.

„Cert este că atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită (…) Încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una, haideți să-i spun mai soft, lipsită de respect”.

11:07

Victor Negrescu: Nimeni nu amenință cu nimic

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, spune că „nu se așteaptă la o decizie astăzi”, deoarece o eventuală ieșire de la guvernare ar însemna să fie convocat Consiliul Politic Național, forul statutar care are posibilitatea să ia o astfel de decizie.

„O să discutăm despre prezența noastră la guvernare, o să analizăm ce au realizat miniștrii noștri (…) Este o realitate faptul că în interiorul PSD au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare și modul în care reușim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social-Democrat (…)Toate aceste aspecte au fost discutate în Partidul Social-Democrat, vor fi discutate și astăzi. Nu mă aștept la decizii astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această discuție astăzi”.

Cât despre „amenințările” social-democraților, Negrescu adaugă că „vor să fie consultați atunci când se iau decizii”.

„După cum vedeți, dezbaterea în interiorul Partidului Social Democrat este una deschisă, amplă, ceea ce arată că Partidul Social Democrat este un partid viu. De aceea mă aștept ca în săptămânile care urmează să continue acest dialog. O să vedem, evident, diferite voci care se exprimă. (…) Nimeni nu amenință cu nimic (în privința ieșirii de la guvernare – n.r.). Partidul Social Democrat a mers în fața românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca aceste obiective să fie implementate în actul de guvernare. Noi avem o responsabilitate față de români, față de România și, în sensul acesta, vrem să fim consultați atunci când se iau decizii”.

10:19

Dan Nica: PSD nu caută niciun pretext

Europarlamentarul Dan Nica spune, înaintea ședinței PSD, că social-democrații „nu caută niciun pretext” pentru ieșirea de la guvernare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a convocat luni pe social-democrați într-o ședință pentru a analiza situația apărută în interiorul coaliției de guvernare, după ce USR s-a opus instituirii zilei de doliu național la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. O ședință a coaliției în care trebuia definitivat al doilea pachet de măsuri fiscale a fost amânată. Între timp, deputatul PSD Marius Budăi a cerut ca în cazul în care A7 și A8 vor fi sistate, să fie depusă și votată moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan.

Se ascut săbiile în Coaliție, după pachetul 2 al măsurilor fiscale și după ce USR s-a opus total pentru instituirea zilei de doliu național.

O ședință a coaliției de guvernare a fost amânată zilele trecute pe fondul nemulțumirii PSD privind decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, formațiunea nefiind de acord nici cu instituirea zilei de doliu național.

Liderii coaliției urmau să definitiveze pachetul 2 de măsuri fiscale și să identifice investițiile care mai pot fi continuate anul acesta prin Programul Anghel Saligny.

Acest pachet ar urma să cuprindă și reforma companiilor de stat, propuneri pentru combaterea evaziunii fiscale și eficientizarea activității ANAF, pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Marius Budăi, invitație la moțiune de cenzură

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și actual deputat al PSD, amenință Guvernul Bolojan cu moțiune de cenzură. Totul a pornit ca urmare a faptului că lucrările pe A7 și A8 ar putea fi sistate.

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:
1. să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră;
2. ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8;
și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,
3. să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, spune Budăi.
VĂ RECOMANDĂM ȘI:
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Mutare strategică a Ungariei chiar în inima României. Planul pentru o comoară neprețuită
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Criss, despre dansul pe mese al Alexandrinei. Nu a lăsat loc de comentarii: "Dacă vezi acest live vreau să îţi spun că am rămas uimită". Ce i-a spus fosta concurentă din Casa Iubirii după ce a văzut imaginile? Nu se va aștepta la asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Viermii care mănâncă oase trăiesc în oceanele lumii de cel puțin 100 de milioane de ani
EXTERNE Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
14:18
Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
POLITICĂ Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
14:11
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
POLITICĂ PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
14:10
PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
ACTUALITATE Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
13:59
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
SPORT Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
13:59
Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
ACTUALITATE Remus Pricopie critică paradoxul Dominic FRITZ: „Decide în coaliția de guvernare, dar nu poate fi parlamentar sau ministru”
13:58
Remus Pricopie critică paradoxul Dominic FRITZ: „Decide în coaliția de guvernare, dar nu poate fi parlamentar sau ministru”