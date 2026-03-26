Prima pagină » Actualitate » Un deputat USR denunță guvernul Bolojan: „Se pregătește de naționalizări / Ideile sunt din programul AUR”

Un deputat USR denunță guvernul Bolojan: „Se pregătește de naționalizări / Ideile sunt din programul AUR”

Bianca Dogaru
Un deputat USR denunță guvernul Bolojan: „Se pregătește de naționalizări / Ideile sunt din programul AUR”

Claudiu Năsui a atacat dur Guvernul Bolojan că vrea să treacă firmele private în proprietatea statului. Acesta a explicat că un nou proiect de lege permite statului să cumpere cu prioritate acțiuni sau bunuri de la companii private. Fostul ministru al Economiei a subliniat că această metodă seamănă foarte mult cu planurile electorale ale AUR și cu ideile lui Călin Georgescu.

Fostul ministru a explicat că Guvernul folosește scuza „interesului național” pentru a controla mai ușor afacerile private.

„Guvernul Bolojan se pregătește de naționalizări. Liberalismul în actualul guvern este la nivel Călin Georgescu. Nu doar că nu face nicio privatizare, dar guvernul pregătește baza legală să facă naționalizări mai ușor. Pe principiul „problema socialismului este că nu a fost aplicat de cine trebuie, de data asta sigur va ieși bine”. A apărut un nou proiect de ordonanță care ușurează și mai mult naționalizările printr-un drept de preempțiune pe care statul și-l dă singur. Totul pentru „protejarea intereselor naționale”.Concret, statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”, a scris acesta pe Facebook

Deputatul a mai spus că presiunea pentru aceste legi vine din partea unor funcționari care vor să păcălească miniștrii. Năsui a dat exemplul combinatului de la Târgoviște.

„Știu presiunea care există în statul român profund pentru naționalizări. OUG-ul acesta vine din zona funcționarilor și serviciilor, care prostesc ușor miniștrii. Am simțit această presiune pe pielea mea când încercau să mă forțeze să naționalizez COS Târgoviște. Am refuzat. Și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări. Am refuzat și am găsit investitori privați pentru COS Târgoviște care nu doar că au achitat și datoria lăsată de ruși de 40 de milioane de euro pe care băieții voiau să o șteargă cu semnătura mea, dar au și investit bani 100% privați.”

Năsui a concluzionat că, dacă Guvernul Bolojan mai este liberal, trebuie să oprească imediat această ordonanță care pune în pericol viitorul firmelor din România.

„Dacă liberalismul mai înseamnă ceva pentru guvernul Bolojan, ar fi bine să nu dea această ordonanță. Dacă e mânat de intenții bune, în țara cu 1.500 de companii de stat, soluția nu sunt noi companii de stat.”

