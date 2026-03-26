Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertisment pentru premierul Bolojan."Mai pică guverne se întâmplă"

Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertisment dur pentru Bolojan.”Mai pică guverne, se întâmplă”

Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul unui interviu la Antena 3 despre aspectele care au generat tensiuni majore în coaliție. De asemenea liderul PSD a transmis un avertisment premierului Bolojan, în care subliniat că demiterea guvernului rămâne o soluție viabilă.

Una dintre polemicile din coaliție a fost acordul Mercosur, care ar fi fost realizat pe ascuns de către Guvern, a precizat Grindeanu.

„I-am spus premierului că deciziile care angajează România pe mulți ani de acum încolo nu se fac pe ascuns. Trebuie să spui și argumentele pro dar și dezavantajele. O astfel de abordare, noi susținem”,  a declarat Sorin Grindeanu despre acordul Mercosur.

Grindeanu: „Noi nu vom face alianțe cu partide extremiste”

Liderul PSD a subliniat că social-democrații nu vor colabora cu partidele extremiste. Afirmațiile vin în urma întâlnirii dintre Grindeanu și șefa Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Noi nu vom face alianțe cu partide extremiste care nu sunt pro-europene. Au fost făcute greșeli în coaliție. Trebuie să îndreptăm greșelile care au fost făcute în ultimele 10 luni” a subliniat Sorin Grindeanu.

PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Mai pică guverne, se întâmplă”

Sorin Grindeanu a subliniat că stabilitatea, într-un context toxic, nu este benefică României și a transmis un avertisment premierului Bolojan:

„Dacă continuăm de dragul unei stabilități ai putea să aduci mai mult rău întregului context decât să iei o decizie dureroasă care aduce neclaritate dar apoi se merge într-o direcție mai bună. Mai pică guverne, se întâmplă”, a declarat Grindeanu.

Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Telescopul Webb a detectat o atmosferă imposibilă pe un fost Pământ antic
