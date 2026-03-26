Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertisment pentru premierul Bolojan."Mai pică guverne se întâmplă"

Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul unui interviu la Antena 3 despre aspectele care au generat tensiuni majore în coaliție. De asemenea liderul PSD a transmis un avertisment premierului Bolojan, în care subliniat că demiterea guvernului rămâne o soluție viabilă.

Una dintre polemicile din coaliție a fost acordul Mercosur, care ar fi fost realizat pe ascuns de către Guvern, a precizat Grindeanu.

„I-am spus premierului că deciziile care angajează România pe mulți ani de acum încolo nu se fac pe ascuns. Trebuie să spui și argumentele pro dar și dezavantajele. O astfel de abordare, noi susținem”, a declarat Sorin Grindeanu despre acordul Mercosur.

Grindeanu: „Noi nu vom face alianțe cu partide extremiste”

Liderul PSD a subliniat că social-democrații nu vor colabora cu partidele extremiste. Afirmațiile vin în urma întâlnirii dintre Grindeanu și șefa Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Noi nu vom face alianțe cu partide extremiste care nu sunt pro-europene. Au fost făcute greșeli în coaliție. Trebuie să îndreptăm greșelile care au fost făcute în ultimele 10 luni” a subliniat Sorin Grindeanu.

PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Mai pică guverne, se întâmplă”

Sorin Grindeanu a subliniat că stabilitatea, într-un context toxic, nu este benefică României și a transmis un avertisment premierului Bolojan:

„Dacă continuăm de dragul unei stabilități ai putea să aduci mai mult rău întregului context decât să iei o decizie dureroasă care aduce neclaritate dar apoi se merge într-o direcție mai bună. Mai pică guverne, se întâmplă”, a declarat Grindeanu.

