Deși în public pozează în parteneri necondiționați ai lui Nicușor Dan, la ultima ședință de la Vila Lac, unde ar fi trebuit să tranșeze guvernarea cu PSD, liberalii s-au opintit în parteneriatul cu președintele și la strategia pe care ar urma să o adopte în raport cu acesta. Au făcut deja calcule și planuri pentru prezidențiale. Strategia a fost enunțată chiar de Ștefan Stoica, lider PNL Dolj.

„Strategic, tot noi ăștia din această sală s-ar putea să luăm decizia în 2028. Dacă vrem să câștigăm președinția României, nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci”, se aude liberalul citat pe înregistrarea care a intrat în posesia Gândul.

Așadar grija liberală este să se desprindă de Nicușor Dan, să nu fie percepuți ca oamenii președintelui dacă vor să aibă șanse să cucerească Cotroceniul peste 4 ani.

Tot în înregistrare vorbesc și de USR. Dușman egal cu PSD

„Noi cred că astăzi trebuie să fim foarte tranșanți. Nu e bun nici PSD-ul, nici USR-ul. Să nu mai începem cu chestiunile astea”, a mai spus Ștefan Stoica.

Liberalii, reuniți în ședință la Vila Lac, au discutat viitorul coaliției de guvernare cu PSD și USR

Membrii Partidului Național Liberal s-au reunit la Vila Lac, pentru a tranșa situația dificilă în care se află la acest moment coaliția de guvernare, pe măsură ce, practic, toate partidele au nemulțumiri.

Ulterior, au trimis un comunicat prin care au făcut un apel la „responsabilitate”.

Liberalii i-au acuzat pe social-democrați, într-un comunicat oficial, că ar încalca protocolul coaliției. Bolojan, lider PNL și premier al României, a plusat și i-a numit pe PSD-iști responsabili de „dinamitarea” Guvernului, în cadrul unei emisiuni TV.

Schimbul de replici a continuat cu reacția lui Sorin Grindeanu care a sugerat că liberalii că ar gravita către o guvernare alături de AUR: „Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR”, a afirmat președintele social-democraților.

La polul opus se află nucleul Nicușor Dan-USR, formațiunea care l-a susținut în campania prezidențială. Președintele, pe de altă parte, spune că există „rațiune” în coaliție.

„La fiecare dintre cele patru partide eu văd raționalitate. Evident că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate”, a declarat Nicușor Dan.

