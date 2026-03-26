Prima pagină » Știri politice » Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani

Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani

Ruxandra Radulescu

Deși în public pozează în parteneri necondiționați ai lui Nicușor Dan, la ultima ședință de la Vila Lac, unde ar fi trebuit să tranșeze guvernarea cu PSD, liberalii s-au opintit în parteneriatul cu președintele și la strategia pe care ar urma să o adopte în raport cu acesta. Au făcut deja calcule și planuri pentru prezidențiale. Strategia a fost enunțată chiar de Ștefan Stoica, lider PNL Dolj. 

„Strategic, tot noi ăștia din această sală s-ar putea să luăm decizia în 2028. Dacă vrem să câștigăm președinția României, nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci”, se aude liberalul citat pe înregistrarea care a intrat în posesia Gândul.

Așadar grija liberală este să se desprindă de Nicușor Dan, să nu fie percepuți ca oamenii președintelui dacă vor să aibă șanse să cucerească Cotroceniul peste 4 ani.

Tot în înregistrare vorbesc și de USR. Dușman egal cu PSD

„Noi cred că astăzi trebuie să fim foarte tranșanți. Nu e bun nici PSD-ul, nici USR-ul. Să nu mai începem cu chestiunile astea”, a mai spus Ștefan Stoica.

Liberalii, reuniți în ședință la Vila Lac, au discutat viitorul coaliției de guvernare cu PSD și USR

Membrii Partidului Național Liberal s-au reunit  la Vila Lac, pentru a tranșa situația dificilă în care se află la acest moment coaliția de guvernare, pe măsură ce, practic, toate partidele au nemulțumiri. 

Ulterior, au trimis un comunicat prin care au făcut un apel la „responsabilitate”.

Liberalii i-au acuzat pe social-democrați, într-un comunicat oficial, că ar încalca protocolul coaliției. Bolojan, lider PNL și premier al României, a plusat și i-a numit pe PSD-iști responsabili de „dinamitarea” Guvernului, în cadrul unei emisiuni TV.

Schimbul de replici a continuat cu reacția lui Sorin Grindeanu care a sugerat că liberalii că ar gravita către o guvernare alături de AUR: „Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR”, a afirmat președintele social-democraților.

La polul opus se află nucleul Nicușor Dan-USR, formațiunea care l-a susținut în campania prezidențială. Președintele, pe de altă parte, spune că există „rațiune” în coaliție.

„La fiecare dintre cele patru partide eu văd raționalitate. Evident că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate”, a declarat Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

PSD e nemulțumit de PNL. USR e nemulțumit de PSD. UDMR este nemulțumit de toată lumea. Ce condiții pune fiecare partid pentru a rămâne la guvernare

Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele

Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Grindeanu: „Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României”
21:50
Grindeanu: „Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României”
EXCLUSIV Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
19:14
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
FLASH NEWS Ce a spus Nicușor Dan despre meciul Turcia-România, cu o oră înainte de baraj: „Nu vă răspund la întrebare!”
19:05
Ce a spus Nicușor Dan despre meciul Turcia-România, cu o oră înainte de baraj: „Nu vă răspund la întrebare!”
REACȚIE Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană”
18:49
Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană”
FLASH NEWS Planul României în lupta cu prețul petrolului, anunțat de Nicușor Dan: „Sperăm că își revine”
18:04
Planul României în lupta cu prețul petrolului, anunțat de Nicușor Dan: „Sperăm că își revine”
FLASH NEWS Pentru ce trebuie să aștepte până la 14 ani fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru
17:34
Pentru ce trebuie să aștepte până la 14 ani fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru
Mediafax
Care este de fapt impactul asupra prețului la pompă al ordonanței prin care s-a declarat criza carburanților
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Când se dau pensiile în aprilie 2026? Paștele schimbă calendarul de plată
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Telescopul Webb a detectat o atmosferă imposibilă pe un fost Pământ antic

Cele mai noi

Trimite acest link pe