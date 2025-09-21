AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot a românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform unui sondaj CURS, dat publicității duminică. Partidul condus de George Simion ar strânge un număr de voturi apropiat celui strâns de primele trei formațiuni politice aflate la guvernare.

Sâmbătă, un sondaj AVANGARDE arată că AUR ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de PSD, PNL, USR.

Sondajul CURS a fost realizată în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%. Iosif Buble, care deține CURS, a explicat anterior pentru HotNews, că sondajele de tip omnibus sunt autofinanțate.

Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituțiile considerate stabile și de protecție, dar cu scepticism pronunțat față de politicieni și instituțiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD și PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populației.

AUR, pe primul loc

Sondajul CURS de astăzi, 21 septembrie, plaseză AUR pe locul unu la intenția de vot a românilor, cu 34% din voturi. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD ar obține 23%, PNL 16%, iar USR 12%.

Un sondaj AVANGARDE dat publicității sâmbătă cota AUR cu 41%, PSD cu 19%, PNL cu 13% și USR cu 13%.

UDMR și SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formațiuni 2%. AUR se află pe primul loc, urmat de PSD și PNL, iar partidele mai mici se mențin la niveluri reduse, dar pot deveni relevante în calculele de alianțe.

Românii, sceptici

Sondajul CURS arată o imagine apăsată de nemulțumiri economice și de scepticism față de clasa politică.

Întrebați cum văd mersul țării, 70% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

Georgescu rămâne popular

Niciun politician nu reușește să adune un sprijin majoritar al românilor când e vorba de încredere. Diferențele mari între scoruri și nivelul ridicat de neîncredere arată o scenă politică fragmentată, fără o figură care să concentreze sprijinul public (peste 50%), arată sondajul.

Călin Georgescu conduce însă topul celor mai de încredere politicieni cu 40%, urmat de George Simion cu 38%. Președintele Nicușor Dan este cotat cu 34%.

În rândul celor aflați în funcții, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan sunt evaluați cu 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.

Românii, sceptici față de instituțiile politice

Încrederea scăzută în zona politică contrastează puternic cu cea acordată instituțiilor percepute ca fiind de protecție sau cu rol practic, potrivit sondajului CURS.

Clasamentul instituțiilor rămâne stabil: Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%) sunt cel mai bine văzute. În zona pozitivă se află și Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%).

Pe partea opusă, instituțiile politice sunt evaluate modest: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).

Păreri împărțite față de măsurile guvernului Bolojan

În privința celui de-al doilea pachet de măsuri economice, părerile sunt împărțite. Distribuția arată o percepție fragmentată, în care nici sprijinul, nici respingerea nu domină clar.