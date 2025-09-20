Prima pagină » Actualitate » Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui

20 sept. 2025, 19:33, Actualitate
Ultimul sondaj Avangarde dat publicității sâmbătă conține, aparent, o informație menită să dea fiori partidelor autointitulate pro-europene și anume că AUR ar lua în caz de alegeri parlamentare aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.

„Actuala coaliție poate sta la putere mult și bine, cu o singură condiție”

În fapt, potrivit inpolitics.ro „sondajul transmite un mesaj subliminal ”cu bătaie” și anume faptul că actuala coaliție poate sta la putere mult și bine, chiar încă un mandat după cel actual, cu o singură condiție: să rămînă împreună.”

„Rezultatele sondajului arată că la alegerile parlamentare AUR ar obţine 41%, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%. Alte partide nu ar mai face pragul electoral. Nu vom comenta prea mult cum PSD, mare artizan al dezastrului economic, ar pierde doar 2-3 procente față de ultimele alegeri, iar PNL, al doilea mare artizan, ar lua fix același procent, semn că alegătorii săi nu-i reproșează absolut nimic din ce s-a întîmplat în ultimul an.

Ne vom rezuma doar să aplicăm sistemul d’Hondt de redistribuire a voturilor, rezultînd, conform tabelelor de mai jos, că unicul partid ”extremist” din parlament, AUR, ar avea cca.43% din mandate, dar actuala coaliție ar avea o majoritate mai mult decît lejeră, de 57%, iar partidul lui George Simion ar fi izolat într-o opoziție sterilă, dacă se păstrează actualele înțelegeri între partide”, arată sursa citată.

Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în România, reprezentanții AUR ar câștiga cele mai multe mandate, relevă un sondaj AVANGARDE cu privire la opțiunea de vot a românilor.

74% dintre românii chestionați consideră, potrivit aceluiași sondaj, că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 21% cred că direcția este bună, iar 5% nu pot aprecia.

Procentul a crescut cu 21% față de cel înregistrat în iulie, referitor la direcția spre care se îndreaptă România din punct de vedere socio-politic.

Prin urmare, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, 41% dintre români ar vota AUR, 19%-PSD, 13%-PNL, 12%-USR și 6%-UDMR.

