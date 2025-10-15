Prima pagină » Știri politice » Sondaj de ultimă oră: ce cred românii despre guvernare? Peste 65% cred că țara se îndreaptă spre o direcție GREȘITĂ

15 oct. 2025, 11:56, Știri politice
O nouă cercetarea sociologică, dată publicității astăzi de Inscop Research arată că românii nu au o percepție bună despre actuala guvernare.

65.5% dintre români sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 25% cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună.

Cei mai nemulțumiți sunt votanții AUR și PSD: 87% dintre votanții AUR și 75% dintre simpatizanții PSD sunt de acord că România nu merge pe calea cea bună.

În topul nemulțumiților urmează: 40% dintre votanții PNL, 22% dintre votanții USR.

Mai nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România sunt femeile decât bărbații: 67% dintre femei, respectiv 64% dintre bărbați.

În ceea ce privește vârsta, clasamentul nemulțumirii arată astfel: 48% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 65% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, 73% dintre cei peste 60 de ani,

Din punctul de vedere al Educației – 81% dintre persoanele cu educație primară sunt cele mai nemulțumite, fiind urmate de 67% dintre cei cu educație medie, 40% dintre cei cu educație superioară.

Ruralul României este cel mai nemulțumit de guvernare: 56% din locuitorii din București, 53% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 69% dintre cei din urbanul mic și 72% din rural.

Datele Inscop Research mai arată că 61% dintre cei care lucrează la privat și
50% dintre angajații la stat sunt nemulțumiți de cum arată lucrurile în România.

Barometrul Inscop a fost realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, prin metoda CATI, pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea este de 2,95%.

