Sorin Grindeanu, despre relația Bolojan-Dan: „Sunt convins că amândoi vor comunica în perioada următoare”

„Nici nu știu dacă sunt tensiuni în acest moment, cred.”, a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, întrebat despre relația rece dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Președintele interimar mai spune că partidul său își dorește un guvern stabil.

Cât despre varianta impozitului progresiv, Sorin Grindeanu a spus că partidul său își dorește în continuare acest lucru, însă prioritar este formarea unui Guvern.

„Noi susținem acele măsuri fiscale, haideți să vedem care e până la urmă momentul în care se va debloca situația, fiindcă a părut că e deblocată. Noi am avut grijă să spunem de fiecare dată că vrem să păstrăm veniturile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salariile celor care sunt cu venituri mici și mijlocii. Sunt lucruri de la care nu abdicăm. Pare că s-a înțeles, de aceea am și mers înainte și am înaintat în aceste discuții.”, spune Grindeanu.