Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan după declarațiile despre „cămara cu șobolani”: „Dacă ai găsit, câte plângeri ai făcut?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre „șobolanii” din companiile de stat, cerând explicații și acuzând lipsa unor acțiuni concrete în cazul unor nereguli descoperite.

Grindeanu: „Trebuie să coborâm nivelul emoțional”

Liderul social-democrat a făcut apel la calm în spațiul public și a criticat escaladarea discursului politic.

„Dorința mea este să coborâm nivelul emoțional politic în aceste zile. N-am să intru… am evitat să cobor nivelul, am mai trăit ceva de acest tip în urmă cu doi ani, când PSD și PNL au dus tensiunile politice foarte sus, s-au aruncat adjective, epitete și au ajuns ambele să nu aibă candidat în turul doi. E treaba lor dacă încearcă și văd zilnic ceea ce se întâmplă și pe social media. I-am rugat pe colegii mei să se abțină. Eu cred că noi trebuie să găsim soluții în acest moment.”

Grindeanu a comentat direct declarațiile premierului, punând sub semnul întrebării lipsa unor demersuri oficiale dacă problemele invocate sunt reale.

„Dacă ai găsit „șobolani”, câte plângeri ai făcut? La DNA, la insituțiile statului? Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce n-ai ieșit să le spui public? Cine fură? Dacă tot așa se întâmplă lucrurile, de ce te-ai gândit ca pe ultimele sute de metri să vinzi companiile profitabile? Tu, practic, vinzi toată cămara aia în care zici că ai găsit șobolani, dai cămara cu totul…”

Declarațiile lui Bolojan

Replica vine după ce premierul Ilie Bolojan a comparat problemele din companiile de stat cu o „cămara cu șobolani” care „rod proviziile”, susținând că pierderile trebuie eliminate și că managementul acestor companii trebuie îmbunătățit.