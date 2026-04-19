Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan după declarațiile despre „cămara cu șobolani": „Dacă ai găsit, câte plângeri ai făcut?"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre „șobolanii” din companiile de stat, cerând explicații și acuzând lipsa unor acțiuni concrete în cazul unor nereguli descoperite.

Grindeanu: „Trebuie să coborâm nivelul emoțional”

Liderul social-democrat a făcut apel la calm în spațiul public și a criticat escaladarea discursului politic.

„Dorința mea este să coborâm nivelul emoțional politic în aceste zile. N-am să intru… am evitat să cobor nivelul, am mai trăit ceva de acest tip în urmă cu doi ani, când PSD și PNL au dus tensiunile politice foarte sus, s-au aruncat adjective, epitete și au ajuns ambele să nu aibă candidat în turul doi. E treaba lor dacă încearcă și văd zilnic ceea ce se întâmplă și pe social media. I-am rugat pe colegii mei să se abțină. Eu cred că noi trebuie să găsim soluții în acest moment.”

Grindeanu a comentat direct declarațiile premierului, punând sub semnul întrebării lipsa unor demersuri oficiale dacă problemele invocate sunt reale.

Dacă ai găsit „șobolani”, câte plângeri ai făcut? La DNA, la insituțiile statului? Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce n-ai ieșit să le spui public? Cine fură? Dacă tot așa se întâmplă lucrurile, de ce te-ai gândit ca pe ultimele sute de metri să vinzi companiile profitabile? Tu, practic, vinzi toată cămara aia în care zici că ai găsit șobolani, dai cămara cu totul…”

Declarațiile lui Bolojan

Replica vine după ce premierul Ilie Bolojan a comparat problemele din companiile de stat cu o „cămara cu șobolani” care „rod proviziile”, susținând că pierderile trebuie eliminate și că managementul acestor companii trebuie îmbunătățit.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
20:59
Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
VIDEO Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
19:59
Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele
19:30
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele
LIVE 🚨 Alegerile parlamentare în Bulgaria. Primul exit-poll: Coaliția „Bulgaria Progresistă” a lui Rumen Radev câștigă cu o prezență de sub 50% la urne
19:00
🚨 Alegerile parlamentare în Bulgaria. Primul exit-poll: Coaliția „Bulgaria Progresistă” a lui Rumen Radev câștigă cu o prezență de sub 50% la urne
ULTIMA ORĂ Seara confruntării Bolojan&Grindeanu, la televizor. La ce posturi TV ies cei doi şi la ce ore
18:16
Seara confruntării Bolojan&Grindeanu, la televizor. La ce posturi TV ies cei doi şi la ce ore
NEWS ALERT Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment pentru luni seara, în Piața Victoriei. Nu lipsesc nici Manole și Șora
17:30
Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment pentru luni seara, în Piața Victoriei. Nu lipsesc nici Manole și Șora
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Click
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?

Cele mai noi

Trimite acest link pe