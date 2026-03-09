Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta și anunță audierea în Parlament a ministrului și a consulului din Dubai. Îl somează și pe Bolojan să trimită Corpul de control la MAE

09 mart. 2026, 12:14

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere. Oficialul a spus că lucrurile trebuie să meargă într-o direcție diferită și a cerut intervenția premierului Ilie Bolojan și audierea ministrului de Externe Oana Țoiu și a Consulului din Dubai. 

Sorin Grindeanu a transmis că este revoltat de situația în care a fost pusă fiica lui Victor Ponta și a solicitat autorităților să clarifice rapid circumstanțele. Acesta a transmis că a menținut legătura directă cu părinții Irinei și spune că a veitat ca partidul său să ia o poziție oficială în această dezbatere. Totuși, pe fondul noilor informații despre participanții zborului, Grindeanu consideră că lucrurile nu pot rămâne neschimbate.

„În primul rând, dați-mi voie să vă spun că e regretabilă situația în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește acel copil. Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă pentru siguranța copilului său. Totodată vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat. Eu în aceste zile am ținut legătura cu părinții Irinei. Am evitat să intru și eu și am rugat să nu intrăm printr-o poziție oficială, noi PSD-ul, în această dezbatere, tocmai fiindcă n-am dorit să politizăm. Aici nu e vorba de politică. Aici e vorba de un copil. Din informațiile de ieri, legate de lista cu participanții, pasageri pe acest zbor, lucrurile se schimbă”, a spus liderul PSD. 

De asemenea, Grindeanu a cerut implicare și răspunsuri din partea premierului Ilie Bolojan, care „are toate pârghiile necesare” pentru a clarifica această situație. Oficialul i-a propus lui Bolojan să trimită corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația și prezenta rezultatele românilor. În plus, președintele PSD a spus că îi va ruga pe colegii din Parlament să îi cheme la audieri pe Oana Țoiu și pe Consulul din Dubai pentru mai multe clarificări.

„De data asta lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației și i-aș propune, de urgență, să trimită corpul de control al primului ministru la MAE, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. În Parlament, o să îi rog pe colegii mei să îi cheme la audieri atât pe Țoiu, cât și pe consulul din Dubai. I-aș ruga pe ambele paliere, această clarificare să vină repede. Oricum ar fi, lucrurile trebuie clarificate pentru români, în primul rând. Putea să fie fata oricui. Cer clarificare urgentă. Să fie audiați în Parlament la Comisia de politică externă.”

