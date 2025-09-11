Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, a reacționat joi, printr-un mesaj postat pe platforma X, la asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk. Acesta a catalogat uciderea apropiatului președintelui american Donald Trump drept „un act abominabil”.

„Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranți față de ură, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa”, a transmis Sorin Grindeanu.

The assassination of Charlie Kirk is an abominable act. We must never become tolerant of hate and ideology must never justify cruelty. Prayers for his family. — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) September 11, 2025

„Charlie a fost un patriot”

Reamintim că Charlie Kirk a fost împușcat în gât, miercuri, în timp ce participa la un eveniment organizat la o universitate din Utah. Până în acest moment, atacatorul nu a fost prins, iar autoritățile din SUA desfășoară o operațiune amplă pentru capturarea sa.

Charlie Kirk era un apropiat al președintelui Donald Trump, considerat ca fiind cele care a reușit să câștige universitățile de partea liderului de la Casa Albă la ultimele alegeri.

„Charlie a fost un patriot, care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii deschise și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. A luptat pentru libertate, democrație, dreptate și poporul american. Este un martir al adevărului și libertății și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri.

Charlie a fost, de asemenea, un om cu o credință profundă. Și ne mângâie știind că acum este în pace cu Dumnezeu în ceruri. Rugăciunile noastre sunt alături de soția sa, Erica, cei doi copii mici și iubiți și de întreaga sa familie pe care a iubit-o mai mult decât orice în lume”, a transmis Donald Trump după uciderea lui Kirk.

