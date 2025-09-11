Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”

Alexandru Tudor
11 sept. 2025, 11:39, Știri politice
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, a reacționat joi, printr-un mesaj postat pe platforma X, la asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk. Acesta a catalogat uciderea apropiatului președintelui american Donald Trump drept „un act abominabil”.

Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranți față de ură, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa”, a transmis Sorin Grindeanu.

„Charlie a fost un patriot”

Reamintim că Charlie Kirk a fost împușcat în gât, miercuri, în timp ce participa la un eveniment organizat la o universitate din Utah. Până în acest moment, atacatorul nu a fost prins, iar autoritățile din SUA desfășoară o operațiune amplă pentru capturarea sa.

Charlie Kirk era un apropiat al președintelui Donald Trump, considerat ca fiind cele care a reușit să câștige universitățile de partea liderului de la Casa Albă la ultimele alegeri.

„Charlie a fost un patriot, care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii deschise și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. A luptat pentru libertate, democrație, dreptate și poporul american. Este un martir al adevărului și libertății și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri.

Charlie a fost, de asemenea, un om cu o credință profundă. Și ne mângâie știind că acum este în pace cu Dumnezeu în ceruri. Rugăciunile noastre sunt alături de soția sa, Erica, cei doi copii mici și iubiți și de întreaga sa familie pe care a iubit-o mai mult decât orice în lume”, a transmis Donald Trump după uciderea lui Kirk.

E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul, făcut chiar de Donald Trump. NIMENI din conducerea politică a statului român nu a condamnat ASASINATUL

Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”

PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii”

11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:38
Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:30
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”