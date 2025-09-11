Prima pagină » Actualitate » Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”

11 sept. 2025, 09:24, Actualitate
Într-un mesaj transmis după asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai importanți influenceri și fideli aliați politici ai săi, președintele Donald Trump ia atitudine împotriva discursului „stângii radicale”. Liderul de la Casa Albă îi consideră pe acești democrați „direct responsabili pentru terorismul pe care îl trăim astăzi”.

Despre Charlie Kirk, Trump a spus c[ este „un martir al adevărului și libertății”.

Trump: „Trebuie să înceteze imediat!”

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat”, a acuzat președintele american într-un videoclip postat pe rețeaua sa Truth Social.

„Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin”, a afirmat el.

Iată întreg mesajul transmis de președintele Trump:

„Către dragii mei compatrioți americani, sunt cuprins de durere și furie, după asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah.

Charlie a inspirat milioane de oameni, iar în această seară toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit sunt uniți în șoc și groază. Charlie a fost un patriot, care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii deschise și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. A luptat pentru libertate, democrație, dreptate și poporul american. Este un martir al adevărului și libertății și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri.

Charlie a fost, de asemenea, un om cu o credință profundă. Și ne mângâie știind că acum este în pace cu Dumnezeu în ceruri. Rugăciunile noastre sunt alături de soția sa, Erica, cei doi copii mici și iubiți și de întreaga sa familie pe care a iubit-o mai mult decât orice în lume.

Violența și crima sunt consecința tragică a demonizării”

Violența și crima sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu ești de acord zi de zi.

Este de mult timpul ca toți americanii și mass-media să confrunte faptul că violența și crima sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu ești de acord zi de zi, an de an, în cel mai plin de ură și disprețuitor mod posibil. Ani de zile, cei din stânga radicală i-au comparat pe americani minunați, precum Charlie, cu naziștii și cu cei mai răi ucigași în masă și criminali din lume.

Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate.

Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să se oprească chiar acum. Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin, precum și pe cei care urmăresc judecătorii noștri, oficialii de aplicare a legii și pe toți ceilalți care aduc ordine în țara noastră.

De la atacul asupra vieții mele din Butler, Pennsylvania, anul trecut, care a ucis un soț și un tată, la atacurile asupra agenților ICE, la uciderea brutală a unui director din domeniul sănătății pe străzile din New York, la împușcarea liderului majorității din Cameră, Steve Scalise, și a altor trei persoane, violența politică de stânga radicală a rănit prea mulți oameni nevinovați și a luat prea multe vieți.

În această seară, le cer tuturor americanilor să se dedice valorilor americane pentru care Charlie Kirk a trăit și a murit, valorile libertății de exprimare, ale cetățeniei, ale statului de drept și ale devotamentului patriotic și ale iubirii de Dumnezeu.

Monstrul care l-a atacat, atacă întreaga noastră țară!

Charlie a fost cel mai bun din America, iar monstrul care l-a atacat atacă întreaga noastră țară. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonț, dar a eșuat, și împreună ne vom asigura că vocea, mesajul și moștenirea sa vor dăinui pentru nenumărate generații viitoare.

Astăzi, din cauza acestui act odios, vocea lui Charlie a devenit mai mare și mai măreață ca niciodată.

Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze memoria, fie ca Dumnezeu să aibă grijă de familia sa și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii!”.

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât, miercuri, 10 septembrie, de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.

