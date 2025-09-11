PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, va prezenta joi, începând cu ora 14.00, programul de relansare economică realizat de către social-democrați. Prezentarea va avea loc la sediul partidului, acolo unde vor participa și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului.

Lansarea acestui pachet în spațiul public a fost anunțată încă de marți de Sorin Grindeanu.

„Azi am discutat cu câțiva miniștri ceea ce voi prezenta și vom prezenta joi și în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică.

Ãsta a fost rostul discuțiilor mele astăzi cu mai mulți miniștri, și cu secretarul general al Guvernului, de asemenea și cu vicepremierul, și cu ministrul Sănătății, și cu cel al Muncii, și al Energiei, și al Transporturilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD mai spunea la finalul lunii august că pachetul de relansare economică este „un set de programe punctuale pentru domenii strategice”.

„Soluția pentru a trece cu bine și cât mai rapid peste această perioadă este să punem companiile românești și menținerea locurilor de muncă în centrul acțiunii noastre guvernamentale”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Orice propunere este binevenită”

De asemenea, surse politice au declarat pentru Gândul că PSD va merge cu pachetul de relansare economică și în ședința de coaliție de săptămâna viitoare, acolo unde îl va prezenta partenerilor politici.

Întrebat despre acest pachet al PSD, premierul Ilie Bolojan a spus că orice propunere este binevenită.

„Orice propunere pe care un partid din coaliție, oameni din coaliție, oameni din afara coaliției care pot să îți dea niște propuneri bune, care vin în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienți, de a susține investiții, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenit.

Nu paternitatea este problema la noi. Problema pe care am avut-o în toți acești ani a fost să fim responsabili pe pozițiile în care suntem și să fim serioși în implementare, iar seriozitatea în implementare și responsabilitatea înseamnă că dacă anunți că se va face, de exemplu, o reducere de personal, să nu desființezi posturi vacante pentru că înseamnă că ne batem joc de dumneavoastră și de cei care se uită la noi”, a declarat Ilie Bolojan, marți, la TVR.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

