Prima pagină » Știri politice » Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan, este și el în vacanță”

Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan, este și el în vacanță”

11 aug. 2025, 21:03, Știri
Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan, este și el în vacanță”

Jurnalista Sorina Matei îl prezintă pe fostul președinte Klaus Iohannis așa cum nu a mai fost văzut, aflat pe munte, în pantaloni scurți. „Urmașul său, dl Nicușor Dan este și el în vacanță. În Republica Moldova, la Maia Sandu – pentru schimb de voturi, dar cu lavaliera pe el, ca să fraierească naivii pe TikTok”, a mai precizat jurnalista.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorina Matei relatează că a primit astăzi „de la iubitorii muntelui o fotografie realizată tot astăzi cu fostul președinte al României, dl Klaus Iohannis, timp de 10 ani, care a anulat alegerile prezidențiale fără dovezi, și-a prelungit ilegal mandatul și apoi – în mod rușinos – a demisionat”.

Jurnalista reamintește că Iohannis nu și-a găsit timp să participe la funeraliile lui Ion Iliescu.

«Dl. Iohannis este în prezent în vacanță, face drumeție pe Vârful Negoiu cu 3 oameni de la SPP. Bine, dânsul a fost 10 ani în concediu pe lux public, acum este doar o continuare. De precizat că dl Iohannis nu și-a mișcat fundul de la Sibiu – deși are și mașină pe viață de la SPP – pentru a depune o coroană la catafalcul primului președinte post decembrist al României».

Sorina Matei vorbește și despre faptul că actualul președinte se află și el în vacanță, în Republica Moldova, în scop electoral pentru Maia Sandu.

„Urmașul său, dl Nicușor Dan, este și el în vacanță. În Republica Moldova, la Maia Sandu – pentru schimb de voturi, dar cu lavaliera pe el, ca să fraierească naivii pe TikTok”, mai notează Sorina Matei.

Mediafax
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Șoferul din Constanța care a lovit mortal un pieton consumase droguri și avea o alcoolemie uriașă
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
De ce îl părăsesc femeile pe Adrian Minune Jr. Adevărul a ieșit la iveală
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial
ACTUALITATE Marian Munteanu: „ILIESCU ne-a băgat în organizația țărilor francofone, și acolo am rămas”
22:16
Marian Munteanu: „ILIESCU ne-a băgat în organizația țărilor francofone, și acolo am rămas”
VIDEO Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”
22:12
Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Cornel Nistorescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Cornel Nistorescu
EXTERNE Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
21:53
Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
EMISIUNI Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional”
21:48
Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
21:21
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă