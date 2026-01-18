Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care își manifestă „îngrijorarea”, în contextul tulburărilor din politica externă generate de inițiativa SUA de a prelua Groenlanda.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”

Sâmbătă, Donald Trump a ameninţat mai multe ţări europene care participă la o misiune în Groenlanda cu noi tarife vamale dacă acest teritoriu nu va fi „vândut integral” SUA, informează AFP.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, cărora li s-au raliat apoi Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis în Groenlanda personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance” organizat cu aliaţi ai NATO.

„Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne va putea influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii”, a afirmat Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron va discuta „în următoarele ore” cu omologii săi europeni, în special cu cei care sunt direct vizaţi de aceste noi tarife americane, au anunţat surse din anturajul său, amintind că UE dispune de „instrumente robuste ce permit să se răspundă la aceste practici şi să fie apărate companiile sale”.