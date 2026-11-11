Prima pagină » Actualitate » Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale

Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale

Luiza Dobrescu
Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Surse din cadrul PSD spun că recentele declaraţii ale preşedintelui Nicuşor dan la adresa celor de la AUR nu sunt deloc nişte „atacuri’, aşa cum au fost catalogate.

Președintele Nicușor Dan a explicat în cadrul conferinței-maraton de marţi seară, de la Palatul Cotroceni, de ce nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare.

El a susținut că intrarea partidului în Guvernul României ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României și o prăbușire a nivelului de trai.

Președintele susține și că ar fi fost afectate și relațiile externe ale României. Nicușor Dan a declarat și că pentru simpatizantiia AUR are toată simpatia, îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga.

Surse din PSD au declarat că, afirmaţiile preşedintelui la adresa principalului partid de opoziţie, AUR, sunt mai degrabă o „radiografie” a situaţiei existente şi mai puţin nişte „atacuri”.

Social democraţii se îndoiesc că vor exista multe comasări voluntare de localităţi

Aceleaşi surse au vorbit şi despre un alt subiect sensibil al zilei, legat de reorganizarea administrativ-teritorială.

Chiar şeful statului, Nicuşor Dan, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă de la Cotroceni că aceasta ar trebui să aibă loc în baza a două componente.

Acesta a declarat că este necesară o reorganizare administrativ-teritorială, prin comasarea acelor comune care nu își mai pot susține cheltuielile. El a subliniat că actuala împărțire teritorială datează din 1968 și că aceasta nu mai corespunde realității economice din prezent.

Prima vizează comunele mici, nefuncționale, care ar putea fi comasate, iar o parte dintre serviciile publice ar putea fi transferate către orașele din apropiere.

„Înțeleg că în diferite forme multă lume vrea să facă asta, deci susțin orice astfel de formulă”, a afirmat Nicușor Dan.

A doua componentă menționată de șeful statului presupune o reformă administrativ-teritorială mai amplă, care să reflecte schimbările economice și dezvoltarea urbană din ultimele decenii.

„Pentru aceasta componentă, nu cred că ne ajunge timpul până la următoarele alegeri locale. Împărțirea administrativ-teritorială a României azi este cea din 1968. Și cea din 1968 corespundea cu economia anului 1968. Deci regimul comunist de atunci a făcut o treabă, din punct de vedere al dezvoltării urbane, relativ profesionistă. (…) Numai că economia de azi nu mai este economia din 1968. Noi trebuie să avem curajul să recunoaștem că economia azi este produsă, se concentrează în marile centre urbane și să facem o împărțire administrativ-teritorială care să dea locul cuvenit acestor mari centre urbane”, a spus șeful statului.

Unul dintre partidele asupra cărora vor avea un impact semnificativ aceste comasări este PSD, având în vedere că aproape 2.000, din cele aproape 3.200 de UAT-uri, sunt conduse de primari social democraţi.

Surse din cadrul partidului spun că nu sunt convinse că vor exista multe comasări voluntare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂDominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
12:08
Dominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
REACȚIELiberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
12:04
Liberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
11:58
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
ULTIMA ORĂDacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, sunt aşteptaţi la „Brătienii pentru PACE”. Liberalii vizaţi spun că nu pleacă din PNL
11:53
Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, sunt aşteptaţi la „Brătienii pentru PACE”. Liberalii vizaţi spun că nu pleacă din PNL
FLASH NEWSUn stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
11:50
Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
REACȚIECSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
11:45
CSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O proteină din sânge a fost asociată cu tinitusul, ceea ce ar putea duce la o diagnosticare mai ușoară
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSPreședintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
12:05
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
NEWS ALERTCum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
12:04
Cum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
FLASH NEWSNou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
11:50
Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
CONTROVERSĂRomânia ar putea rămâne cu doar 15 județe. Cum ar arăta noua hartă a țării și ce județe ar dispărea
11:27
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Cum ar arăta noua hartă a țării și ce județe ar dispărea
SCANDALSe vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele
11:06
Se vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele
FLASH NEWSPeste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi
10:58
Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe