Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale

Surse din cadrul PSD spun că recentele declaraţii ale preşedintelui Nicuşor dan la adresa celor de la AUR nu sunt deloc nişte „atacuri’, aşa cum au fost catalogate.

Președintele Nicușor Dan a explicat în cadrul conferinței-maraton de marţi seară, de la Palatul Cotroceni, de ce nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare.

El a susținut că intrarea partidului în Guvernul României ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României și o prăbușire a nivelului de trai.

Președintele susține și că ar fi fost afectate și relațiile externe ale României. Nicușor Dan a declarat și că pentru simpatizantiia AUR are toată simpatia, îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga.

Surse din PSD au declarat că, afirmaţiile preşedintelui la adresa principalului partid de opoziţie, AUR, sunt mai degrabă o „radiografie” a situaţiei existente şi mai puţin nişte „atacuri”.

Social democraţii se îndoiesc că vor exista multe comasări voluntare de localităţi

Aceleaşi surse au vorbit şi despre un alt subiect sensibil al zilei, legat de reorganizarea administrativ-teritorială.

Chiar şeful statului, Nicuşor Dan, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă de la Cotroceni că aceasta ar trebui să aibă loc în baza a două componente.

Acesta a declarat că este necesară o reorganizare administrativ-teritorială, prin comasarea acelor comune care nu își mai pot susține cheltuielile. El a subliniat că actuala împărțire teritorială datează din 1968 și că aceasta nu mai corespunde realității economice din prezent.

Prima vizează comunele mici, nefuncționale, care ar putea fi comasate, iar o parte dintre serviciile publice ar putea fi transferate către orașele din apropiere.

„Înțeleg că în diferite forme multă lume vrea să facă asta, deci susțin orice astfel de formulă”, a afirmat Nicușor Dan.

A doua componentă menționată de șeful statului presupune o reformă administrativ-teritorială mai amplă, care să reflecte schimbările economice și dezvoltarea urbană din ultimele decenii.

„Pentru aceasta componentă, nu cred că ne ajunge timpul până la următoarele alegeri locale. Împărțirea administrativ-teritorială a României azi este cea din 1968. Și cea din 1968 corespundea cu economia anului 1968. Deci regimul comunist de atunci a făcut o treabă, din punct de vedere al dezvoltării urbane, relativ profesionistă. (…) Numai că economia de azi nu mai este economia din 1968. Noi trebuie să avem curajul să recunoaștem că economia azi este produsă, se concentrează în marile centre urbane și să facem o împărțire administrativ-teritorială care să dea locul cuvenit acestor mari centre urbane”, a spus șeful statului.

Unul dintre partidele asupra cărora vor avea un impact semnificativ aceste comasări este PSD, având în vedere că aproape 2.000, din cele aproape 3.200 de UAT-uri, sunt conduse de primari social democraţi.

Surse din cadrul partidului spun că nu sunt convinse că vor exista multe comasări voluntare.