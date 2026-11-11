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Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie

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Puterea ar putea lua o decizie surprinzătoare, a declarat realizatorul de televiziune Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Cunoscutul jurnalist a lansat un scenariu propriu, și anume că fostul prezidențiabil va fi eliberat chiar înainte de mitingul din 14 noiembrie, pentru a se evita tensiunile sociale și o escaladare a nemulțumirii susținătorilor lui Călin Georgescu. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Ipoteza lui Marius Tucă

Într-o intervenție telefonică în studioul Gândul, vedeta de televiziune a argumentat de ce, din perspectiva sa, tribunalul ar putea decide să-l elibereze pe Călin Georgescu din arest preventiv, optând pentru o pedeapsă mai blândă, și anume arestul la domiciliu.

Decidenții s-ar putea teme de amploarea manifestației și ar putea opta in extremis pentru plasarea în arest la domiciliu a liderului suveranist.

Acuma joacă (n.r. – puterea) această carte cu el arestat-nearestat. Eu cred că, având în vedere că sâmbătă se anunță un mare miting, vreun prost mai deștept de acolo, care face parte din sistem, s-ar putea să îl elibereze totuși, Ca mitingul să nu mai aibă aceeași putere și aceeași amploare, în ideea că, în ziua în care are loc mitingul, Călin Georgescu să fie în arest. Să mai dispară cumva obiectul pentru eliberare și multe altele, a afirmat Marius Tucă.

Georgescu, adus din nou la CAB

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, arestat preventiv la cererea DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, a fost adus, miercuri, la Curtea de Apel București (CAB).

Aici are loc al patrulea termen din dosarul în care a fost trimis în fața judecătorilor pentru complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale (asimilată unei tentative de lovitură de stat) și pentru comunicarea de informații false în formă continuată. Miercuri, susținătorii au continuat să scandeze și să afișeze mesaje pe treptele Curții de Apel București

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