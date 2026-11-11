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Luca Niculescu avertizează asupra riscurilor de securitate, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: „Nu depinde doar de apartenența la NATO”

Luca Niculescu avertizează asupra riscurilor de securitate, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: „Nu depinde doar de apartenența la NATO”
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Premierul Luca Niculescu a transmis, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, că securitatea României presupune nu doar apartenența la NATO, ci și implicarea în apărarea comună.

În mesajul său, premierul României a amintit despre participarea militarilor români la misiuni din Afganistan, Irak și Balcanii de Vest. Luca Niculescu a pus accent pe rolul acestora în consolidarea securității și credibilității României în cadrul NATO. Totodată,  a evidențiat importanța contribuției țării la apărarea comună.

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Luca Niculescu, premierul României. Sursă foto: Mediafax Foto.

„Astăzi îi onorăm pe militarii români care au participat la misiuni în teatrele de operații, departe de țară și de familiile lor, în locuri în care pacea și siguranța nu sunt lucruri de la sine înțelese.

De-a lungul ultimelor decenii, militarii noștri au fost prezenți în Afganistan, Irak, în Balcanii de Vest și în alte zone de conflict. Grație lor, România a putut demonstra că este un partener pe care aliații săi în cauza menținerii păcii se pot baza concret.

Foarte important: securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună”, a transmis Luca Niculescu.

„Avem datoria să ne gândim, astăzi, la toți militarii români care nu s-au mai întors din misiuni”

Premierul a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viețile în misiuni, veteranilor răniți și familiilor acestora. El a subliniat că statul trebuie să le asigure sprijin medical, recuperare și reintegrare în viața civilă.

„Avem datoria să ne gândim, astăzi, la toți militarii români care nu s-au mai întors din misiuni, la cei care au revenit acasă purtând răni vizibile sau nevăzute și la familiile care le stau alături.

Respectul și recunoștința pe care le datorăm veteranilor trebuie să se regăsească și în felul în care statul român își îndeplinește obligațiile față de ei. În sprijinul acordat celor răniți, în accesul la îngrijire și recuperare, în reintegrarea în viața civilă și în grija față de familiile celor care au căzut la datorie”, se mai arată în mesajul premierului.

Luca Niculescu: „Trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele Europei, iar securitatea și pacea sunt puse la încercare”

Luca Niculescu a mai amintit că ziua curentă marchează 23 de ani de la moartea primului militar român căzut în Afganistan, sublocotenentul Iosif Silviu Fogarași. Premierul a evocat și armistițiul din 1918, punând accent pe importanța unei armate puternice și a unor aliați de încredere. El a precizat că „trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele” continentului.

„11 noiembrie este ziua în care România l-a pierdut, în urmă cu 23 de ani, pe sublocotenentul Iosif Silviu Fogarași, primul militar român căzut la datorie în Afganistan. Marcăm, azi, și armistițiul care a oprit cumplita încleștare din Primul Război Mondial, în 1918, în care militarii noștri s-au acoperit de gloria sacrificiului lor suprem.

Trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele Europei, iar securitatea și pacea sunt puse la încercare. Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță și cât de mult valorează pacea. Am speranța că înțelegem mai bine fiecare dintre noi cât de important este să avem o armată puternică, aliați de încredere și, mai ales, oameni pregătiți să apere România.

Dragi veterani,

Vă mulțumesc pentru curajul, demnitatea și devotamentul cu care v-ați servit țara!

Dumnezeu să protejeze România!”, se mai arată în mesaj.

Ziua de 11 noiembrie poartă o semnificație specială

Armistițiul dintre Antantă și Germania, intrat în vigoare la 11 noiembrie 1918, a pus capăt Primului Război Mondial și a creat contextul istoric pentru Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Ziua de 11 noiembrie amintește și de moartea sublocotenentului Iosif Silviu Fogarași, în 2003, primul militar român căzut la datorie în Afganistan.

Sursă foto: Mediafax Foto

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