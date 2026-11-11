George Simion reacționează după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat într-un videoclip postat pe rețelele sociale, după atacurile în rafală ale președintelui Nicușor Dan la adresa AUR, în timpul conferinței-maraton de la Palatul Cotroceni. Simion susține că România se îndreaptă spre un regim dictatorial și că ar exista inclusiv un plan pentru scoaterea formațiunii sale în afara legii.

Într-un videoclip postat pe Facebook, George Simion a criticat discursul lui Nicușor Dan și i-a reproșat că, deși are rolul constituțional de mediator, a folosit o parte importantă a conferinței de la Cotroceni pentru atacuri la adresa AUR și a susținătorilor săi.

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„România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale. Acest fapt a devenit foarte clar după conferința de presă a lui Nicușor Dan. Deși atributul său constituțional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră și a românilor care sunt alături de noi”, a spus George Simion pe Facebook.

Simion susține că există un plan pentru scoaterea AUR în afara legii

Liderul AUR a afirmat că partidul său ar fi devenit ținta unui plan care ar urmări scoaterea formațiunii în afara legii și schimbarea conducerii acesteia. În același context, Simion a vorbit despre presupuse demersuri pentru arestarea lui Călin Georgescu și pentru preluarea controlului asupra celorlalte forțe politice și sociale care nu se aliniază actualei puteri.

„Noi, pentru că am refuzat să batem palma cu sistemul și să votăm Guvernul Veștea, unde, în ciuda afirmațiilor de aseară, cred că vă este clar că Nicușor Dan a fost implicat total alături de PSD, suntem țintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afara legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu și acapararea celorlalte forțe din societate care nu sunt obediente”, a susținut liderul AUR.

Liderul AUR îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în interzicerea protestului din weekend

George Simion a susținut că Nicușor Dan a recunoscut, în timpul conferinței de presă, implicarea sa directă în interzicerea protestului organizat pe 14 noiembrie de AUR. Acesta a subliniat că dreptul la protest nu poate fi restrâns prin decizia primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, sau a președintelui României.

„Nicușor Dan a recunoscut ieri că este implicat direct în interzicerea protestului de sâmbătă. Da, Constituția zice altceva. Românii zic altceva. Libertatea adunărilor publice nu poate fi anulată nici de Ciucu și nici de Nicușor”.

În intervenție, Simion a revenit și asupra afirmațiilor președintelui despre pericolul economic pe care l-ar reprezenta o guvernare AUR. El susține că reprezentanții agențiilor de rating au discutat inclusiv cu formațiunea sa și că nu au semnalat partidul drept o amenințare pentru credibilitatea României. În opinia sa, problemele economice sunt rezultatul deciziilor luate de guvernele precedente, de la majorările fiscale până la deficit și inflație.

„Agențiile de rating pe care le-a menționat au avut întâlniri repetate și cu noi și nu ne-au zis niciodată că am reprezenta noi o problemă în credibilitatea României, ci problema este tocmai la ei, la cei care au creat criza economică prin creșterea taxelor, care au realizat deficitul bugetar imens, inflația galopantă și care astăzi, în disprețul românilor, defilează cu avioane private și blănuri scumpe”.

Nicușor Dan: „AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”

Președintele Nicușor Dan a susținut marți seară, în cadrul conferinței-maraton de la Cotroceni, că venirea AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână. Președintele a afirmat că investitorii și agențiile de rating consideră formațiunea populistă. De asemenea, acesta a spus că prezența unor astfel de partide la putere poate crește costurile de împrumut ale statului.