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Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”

Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
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Ovidiu Vanghele, jurnalistul de investigație căruia președintele Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni, este cunoscut pentru anchetele sale despre abuzurile din instituțiile statului, printre care și seria „Azilele groazei”. Cu o experiență de peste două decenii în presă, Vanghele a lucrat la Mediafax și Pro TV, a fondat Centrul pentru Investigații Media și a semnat, de-a lungul carierei, mai multe investigații premiate. Parcursul său profesional a fost marcat de anchete despre abuzurile din sistemul de protecție socială și din instituțiile religioase. În ultimii ani, jurnalistul a devenit și o voce critică la adresa lui Nicușor Dan, deși în campania prezidențială din 2025 și-a exprimat public susținerea pentru acesta. De altfel, numele său a fost implicat într-un scandal anul trecut, în noiembrie, după ce jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva sa, acuzându-l de „abuz asupra demnității umane”, după ce ziaristul a jignit-o în repetate rânduri prin intermediul unor postări pe rețelele de socializare.

Cine este jurnalistul pe care Nicușor Dan nu îl mai primește la Cotroceni până la finalul mandatului său

Potrivit biografiei publicate pe pagina Ratiu Forum, Ovidiu Vanghele și-a început cariera în presă în 2002, la agenția de știri Mediafax. În 2012, s-a alăturat echipei de știri a Pro TV, iar un an mai târziu a înființat Centrul pentru Investigații Media, organizație pe care o conduce.

De-a lungul carierei, a colaborat și cu EurActiv România, unde a înființat și coordonat echipa editorială, dar și cu Factual, proiectul de fact-checking al organizației Funky Citizens, și Ziare.com. În 2016, a lucrat alături de jurnalista Ana Poenariu, de la RISE Project, la seria de investigații „Toți oamenii generalului”, dedicată lui Gabriel Oprea. Din 2017, coordonează, împreună cu Vlad Stoicescu, proiectul „Să fie Lumină”, axat pe investigații jurnalistice. Cei doi au realizat și un podcast video săptămânal despre actualitatea din România.

Printre cele mai cunoscute anchete semnate de Ovidiu Vanghele se numără dezvăluirile despre abuzurile sexuale comise de fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă, asupra unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși. Jurnalistul s-a numărat printre autorii investigațiilor care au documentat cazul. Un alt proiect jurnalistic cu impact public a fost seria „Azilele groazei”, realizată împreună cu jurnalista Bianca Albu și continuată prin investigația „Toți știau”. Anchetele au adus în atenție abuzurile și condițiile în care erau ținuți beneficiarii unor centre rezidențiale pentru persoane vulnerabile.

Ovidiu Vanghele

  • Vanghele a mai investigat abuzurile din instituțiile de sănătate mintală și fraudele care implicau bani publici. A predat jurnalism de investigație la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și a primit mai multe distincții la Premiile Superscrieri.

De la susținător al lui Nicușor Dan la critic al președintelui

În plan public, Ovidiu Vanghele a fost un susținător al candidaturii lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025. Ulterior, însă, jurnalistul a devenit unul dintre criticii vocali ai președintelui, în special în ceea ce privește declarațiile și pozițiile acestuia referitoare la justiție.

Pe pagina sa de Facebook, Vanghele a publicat în repetate rânduri mesaje critice la adresa șefului statului, unele dintre ele conținând expresii jignitoare. În timpul campaniei electorale din 2025, jurnalistul a avut și reacții virulente la adresa vedetelor și influencerilor care nu și-au exprimat public susținerea pentru Nicușor Dan.

Într-unul dintre mesajele sale, acesta le-a transmis: „Vă urmăresc. Vă caut și aveți cuvântul meu de onoare că vă prind.”

Totodată, în noiembrie 2025, jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”. Jurnalista Maria Coman, de la Antena 3, a reacționat atunci public, exprimându-și susținerea pentru Sidonia Bogdan și afirmând că a avut, la rândul său, experiențe neplăcute cu jurnalistul.

Ce s-a întâmplat la conferința de presă de la Cotroceni

Marți, 10 noiembrie 2026, la finalul conferinței de presă susținute de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, jurnalistul l-a întrebat pe șeful statului despre votul procurorului general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a CSM, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție, atribuite chiar acesteia.

În locul unui răspuns la întrebare, Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului că a dispus să nu mai fie primit la conferințele sale de presă pe durata mandatului: „În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, a declarat președintele

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