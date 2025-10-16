Prima pagină » Știri politice » SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi

SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi

16 oct. 2025, 12:31, Știri politice
SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi

OUG 52, ordonanța de care primarii s-au plâns pe grupul AMR că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces, așa cum Gândul a relatat aici, nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Modificarea nu apărea nici pe agenda ședinței de Guvern de astăzi.

Ilie Bolojan a promis în ședința coaliției că OUG 52 va fi modificată în ședința de Guvern de astăzi, însă surse guvernamentale consultate de Gândul spun că discuțiile s-au blocat în ședință și s-au amânat modificările pentru săptămâna viitoare.

„Nu s-au înțeles în ședința de Guvern și s-a amânat pentru săptămâna viitoare”, spun sursele Gândul.

Gândul a arătat, în exclusivitate, cum primarii se plângeau pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR) că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces. (DETALII AICI)

Ordonanța, adoptată pe 1 octombrie, a tăiat dreptul edililor de a achiziționa astfel de certificate, provocând panică pe grupul edililor din țară. „Suntem blocați, efectiv”, scriau primarii, în disperare.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin OUG 52, art. 17, alin. 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, se plângea primarul orașului Slatina, liberalul Mario DeMezzo, pe grupul AMR, potrivit mesajelor intrate în posesia Gândul.

Surse guvernamentale au spus că, în ședința coaliției de săptămâna trecută, premierul a admis că a existat o problemă și a promis că OUG-ul va fi modificat.

Cauza erorii? Amendamentele au fost citite „pe bandă rulantă” în timpul ședinței de Guvern. Asta a permis trecerea neobservată a constrângerilor financiare care afectează în mod direct cetățenii a căror rudă a decedat sau nou-născuții. (DETALII AICI)

Citește și

GUVERN Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS
11:41
Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS
ULTIMA ORĂ Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar
10:51
Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea, implicat în dosar
FOTO-VIDEO Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
10:17
Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
POLITICĂ George Simion RECUNOAȘTE, pune la cale SUSPENDAREA lui Nicușor Dan. Dar are nevoie de membri din toate partidele de la guvernare
21:52
George Simion RECUNOAȘTE, pune la cale SUSPENDAREA lui Nicușor Dan. Dar are nevoie de membri din toate partidele de la guvernare
ECONOMIE Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
21:47
Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Durere fără margini! Un celebru actor s-a stins din viață la doar 31 de ani, după câteva zile în care a avut un comportament îngrijorător. Devastată, sora lui face primele declarații despre tragedie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce înseamnă să fii caucazian?
FOTO-VIDEO PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate
12:27
PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate
EXTERNE CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul
12:11
CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul
SPORT Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător al ECHIPEI naționale a României. Motivul
12:10
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător al ECHIPEI naționale a României. Motivul
EXTERNE Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți
12:08
Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți
ACTUALITATE Crește sau nu crește salariul minim? PSD vrea să crească, patronatele se opun
12:07
Crește sau nu crește salariul minim? PSD vrea să crească, patronatele se opun
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție