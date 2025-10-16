SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi

OUG 52, ordonanța de care primarii s-au plâns pe grupul AMR că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces, așa cum Gândul a relatat aici, nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Modificarea nu apărea nici pe agenda ședinței de Guvern de astăzi.

Ilie Bolojan a promis în ședința coaliției că OUG 52 va fi modificată în ședința de Guvern de astăzi, însă surse guvernamentale consultate de Gândul spun că discuțiile s-au blocat în ședință și s-au amânat modificările pentru săptămâna viitoare.

„Nu s-au înțeles în ședința de Guvern și s-a amânat pentru săptămâna viitoare”, spun sursele Gândul.

Gândul a arătat, în exclusivitate, cum primarii se plângeau pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR) că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces. (DETALII AICI)

Ordonanța, adoptată pe 1 octombrie, a tăiat dreptul edililor de a achiziționa astfel de certificate, provocând panică pe grupul edililor din țară. „Suntem blocați, efectiv”, scriau primarii, în disperare.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin OUG 52, art. 17, alin. 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, se plângea primarul orașului Slatina, liberalul Mario DeMezzo, pe grupul AMR, potrivit mesajelor intrate în posesia Gândul.

Surse guvernamentale au spus că, în ședința coaliției de săptămâna trecută, premierul a admis că a existat o problemă și a promis că OUG-ul va fi modificat.

Cauza erorii? Amendamentele au fost citite „pe bandă rulantă” în timpul ședinței de Guvern. Asta a permis trecerea neobservată a constrângerilor financiare care afectează în mod direct cetățenii a căror rudă a decedat sau nou-născuții. (DETALII AICI)