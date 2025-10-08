Prima pagină » Știri politice » Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța

08 oct. 2025, 17:56, Știri politice
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța

Ilie Bolojan a recunoscut, în ședința coaliției de marți, că s-au strecurat erori în OUG 52/2025, ordonanță prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor, consiliilor județene și ale unor instituții centrale, spun surse guvernamentale pentru Gândul.

Decizia vine după ce Gândul a arătat, în exclusivitate, cum primarii se plângeau pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR) că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces. (DETALII AICI)

Ordonanța, adoptată pe 1 octombrie, a tăiat dreptul edililor de a achiziționa astfel de certificate, provocând panică pe grupul edililor din țară. „Suntem blocați, efectiv”, scriau primarii, în disperare.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin Ord 52, art. 17, alin. 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, se plângea primarul orașului Slatina, liberalul Mario DeMezzo, pe grupul AMR, potrivit mesajelor intrate în posesia Gândul.

Bolojan admite eroarea și promite că o va remedia

Surse guvernamentale spun că în ședința coaliției de marți premierul a admis că a existat o problemă și  a promis că OUG-ul va fi modificat. Cauza erorii? Amendamentele au fost citite „pe bandă rulantă” în timpul ședniței  de guvern. Asta a permis trecerea neobservată a constrângerilor financiare care afectează în mod direct cetățenii a căror rudă a decedat, sau noi-născuții.

Certificatele de naștere securizate din România sunt printate pe formulare tip special concepute pentru a asigura autenticitatea și securitatea documentului, fiind emise prin Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.E.A.S.C.). Aceste formulare securizate permit obținerea certificatului atât în format fizic, cât și digital, prin comunicarea unei adrese de e-mail către ofițerul de stare civilă.

AMR i-a trimis ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, o propunere de modificare a OUG 25/2025 prin care să fie eliminate constrângerile financiare legate de: reparații curente, consultanță și expertiză, studii și cercetări, și, mai ales, la contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere.

Foto colaj: Mediafax

