Radu Miruță pare un demn continuator al predecesorului său Ionuț Moșteanu la cârma Ministerului Apărării. Multe vorbe în vânt, deși contextul geopolitic este alarmant. Astfel, șeful Apărării a exprimat o analiză în legătură cu posibila escaladare a războiului din Orientul Mijlociu.

Invitat la „Interviurile Adevărul”, Radu Miruță a observat că, dacă conflictul din zona Orientului Mijlociu va dura mai mult de două săptămâni, probabil vom exista consecințe serioase.

Ministrul Apărării Naționale a participat marți, 3 martie la Interviurile Adevărul, unde a comentat pe teme actuale din domeniul apărării, situația internațională și evoluția conflictului din Iran.

„Dacă conflictul va dura mai mult de două săptămâni, probabil că vom avea niște consecințe mai mari”

„Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”, a subliniat ministrul Apărării, indicând însă că „nu există niciun gram de risc” pentru România în privința conflictului din Orientul Mijlociu.

„Sunt consecințe indirecte economice. Orice război care începe, oriunde pe glob, e ca funcția derivată. Produce niște consecințe care se diluează în funcție de distanță. Astfel de lucruri sunt. Cât de profund vor ajunge, e condiționat de cât de mult va dura acest conflict. Dacă conflictul va dura mai mult de două săptămâni, probabil că vom avea niște consecințe mai mari”, explică ministrul, indicând în special prețul petrolului.

MAE își ia mâinile de pe românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare

Pe de altă parte, Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, a fost chestionat ce se întâmplă cu românii care au rămas blocați în Orientul Mijlociu pe banii lor și nu mai au resurse pentru cazare.

„Mecanismul european nu oferă compensații cetățenilor ci statelor. Nu oferă compensații pentru hoteluri. Prioritatea numărul unu e pentru copii neînsoțiți de familie, persoane cu patologii, familii cu copii”, a declarat sec reprezentantul MAE.

Totuși, Țărnea a admis pentru Gândul că există riscuri serioase.

