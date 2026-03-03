Prima pagină » Actualitate » Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației”

Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației"

03 mart. 2026, 14:52, Actualitate
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. Subiectul extinderii capacității nucleare a Franței și participarea aliaților europeni la strategia nucleară este, pentru statul român, într-o etapă preliminară, conform Mediafax

„Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea acestui subiect lansat de Franța. Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare”, a precizat ministrul Apărării.

Radu Miruță a explicat că dincolo de aspectele strategice, poziția României va depinde și de impactul pe care l-ar putea avea o astfel de decizie asupra sociteății civile. Ministrul Apărării a subliniat că pot exista interpretări conform cărora o astfel de prezență a României la sistemul de descurajare nucleară extinsă poate „irita mai tare vecinătatea”.

„Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației, sunt avantaje, sunt dezavantaje. Se recântăresc aceste lucruri și, cu siguranță, și România va avea un punct de vedere pe marginea acestui subiect. O sporire a capacității presupune o descurajare mai puternică. Pe de altă parte, pot fi interpretări conform cărora o astfel de prezență poate irita mai tare vecinătatea. Astfel de lucruri sunt analizate cu raționament și cu argumente pentru a vedea încotro merge rezultanta”, a mai spus Radu Miruță. 

