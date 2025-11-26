Prima pagină » Actualitate » Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns

Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns

26 nov. 2025, 18:20, Actualitate
Sportivii români expulzați din Mexic, ieri, se vor întoarce în țara americană pentru a participa la competiția mondială de pescuit din caiac. Surpriza vine de la unul dintre șefii Ligii Române de Spinning, care îi mulțumește Tamilei Cristescu pentru acest lucru și nu unui angajat al Ministerului Afacerilor Externe sau chiar Oanei Țoiu, ministra de la Externe. Tamila Cristescu este un diplomat român, dat afară din minister chiar de Oana Țoiu la preluarea mandatului. Între timp, Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri americane și a facilitat vizita ministrului de finanțe Alexandru Nazare în SUA.

Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp”, a transmis Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac.

Gândul a încercat în cursul zilei de miercuri să contacteze Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României în Mexic pentru comentarii privind situația sportivilor români, însă, până la publicarea acestui articol, oficialii nu au oferit niciun răspuns.

Membrii Echipei Naționale a României, reținuți 12 ore pe Aeroportul din Mexic și expulzați din țară

Echipa națională de pescuit din caiac a României, calificată la Campionatul Mondial din Mexic, a fost întoarsă din drum de autoritățile mexicane imediat după aterizare, deși sportivii prezentaseră toate documentele necesare. Sportivii au fost reținuți 12 ore, privați de telefoane și pașapoarte, iar în final au fost urcați într-un avion și trimiși înapoi la Madrid.

Sportivii susțin că aveau toate documentele necesare: confirmarea rezervării pentru zilele de antrenament, dovada plății către Federația Mexicană de Pescuit — în valoare de 13.500 de euro, care acoperea caiacele și cazarea — precum și scrisoarea oficială de invitație la Campionatul Mondial.

Vicepreședintele Ligii îi mulțumește Tamilei Cristescu pentru rezolvarea situației

Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, îi mulțumește Tamilei Cristescu, într-o postare pe Facebook, pentru faptul că sportivii români se vor întoarce la competiția din Mexic.

„Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, dorește să transmită mulțumiri speciale domnișoarei Tamila Cristescu pentru ajutorul acordat în aceste 3 zile extrem de complicate pentru echipa AGVPS care reprezintă România la Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025 .

„Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp, am spune”, se arată în postarea Ligii Române de Spinning.

Tamila Cristescu, dată afară de Oana Țoiu din MAE, a ajuns în cele mai influente cercuri americane

Tamila Cristescu a fost angajată MAE și a lucrat la Consulatul României la New York. Ea a fost concediată în vară de ministrul de Externe Oana Țoiu. Într-un interviu în QMagazine, ea a povestit cum a ajuns în cele mai influente cercuri ale președintelui Donald Trump, după ce a fost dată afară de la MAE.

Tamila Cristescu

Una dintre primele decizii luate de Oana Țoiu în momentul preluării portofoliului de Externe a vizat-o pe fiica unui om influent din PSD. Astfel, ministrul a semnat rechemarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, detașată agent consular la New York.

Însă, finalul lunii septembrie a venit cu surprize. Postările de pe Instagram ale Tamilei Andreea Cristescu arată că tânăra s-a întâlnit cu cea care a înlăturat-o din funcție, la reuniunea ONU de gradul zero care are loc în această perioadă, la New York.

Mai mult, Cristescu este cea care a facilitat și vizita ministrului Alexandru Nazare în SUA din toamna aceasta.

Ea a publicat, în octombrie, imagini cu reprezentantul preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, dar și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

„Domnul Nazare e un politician și un om care ne-a făcut o impresie foarte bună, e instruit, politicos, elegant, un bun profesionist al finanțelor, vorbește excelent engleză, ceea ce e cam rara avis în politica românească, mă scuzați Dacă am putut da o modestă mână de ajutor accesului domniei sale în cercuri americane influente nu pot decât să mă bucur, a fost și asta o formă de a-mi servi țara. Și o voi face de câte ori voi avea ocazia”, a spus Tamila Cristescu”, a spus ea, conform sursei citate.

