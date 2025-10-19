Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump

Tamila Cristescu, concediată în vară de ministrul de Externe Oana Țoiu de la consulatul României din New York, a ajuns în cele mai influente cercuri ale președintelui Donald Trump. Ea a vorbit pe parg despre momentul concedierii din MAE, dar și despre noua ei viață de la New York, în cadrul unui interviu acordat revistei Qmagazine.

Tamila Cristescu, în vârstă de 27 de ani, a postat zilele trecute imagini cu reprezentantul preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, dar și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ea fiind cea care i-a facilitat accesul oficialului român la întâlnirea cu cei doi apropiați ai președintelui Trump.

Într interviul pentru Qmagazine, Tamila Cristescu a recunoscut că a făcut demersuri pentru ca ministrul român de Finanțe să fie invitat la recepția de la Washington. „Domnul Nazare e un politician și un om care ne-a făcut o impresie foarte bună, e instruit, politicos, elegant, un bun profesionist al finanțelor, vorbește excelent engleză, ceea ce e cam rara avis în politica românească, mă scuzați”.

„Dacă am putut da o modestă mână de ajutor accesului domniei sale în cercuri americane influente nu pot decât să mă bucur, a fost și asta o formă de a-mi servi țara. Și o voi face de câte ori voi avea ocazia”, a spus Tamila Cristescu.

Întrebată dacă a fost concediată de Oana Țoiu pentru că este fiica lui Radu Cristescu, Cristescu a spus că este exclus.

„Sunt convinsă că doamna ministru a acționat strict în interesul diplomației, al patriei și al poporului -ceea ce e admirabil și generos, și dovedește asta zi de zi, prin acțiune. Doar s-a dovedit cu fapte că știe ce face: la nici patru luni de la concedierea mea, a și fost primită de dl. secretar de stat Marco Rubio. Ce alte probe mai doriți?”, a mai spus Tamila Cristescu pentru sursa citată.

VĂ RECOMAND ȘI: