Tensiuni la cote maxime în ședința de urgență a PNL. Thuma, pucistul-șef: „Niciodată nu am încercat să ne oprim, să ne închidem și să discutăm despre un singur om”

„Niciodată nu am încercat să ne oprim, să ne închidem și să discutăm despre un singur om”, a spus Hubert Thuma, principalul critic al premierului Ilie Bolojan, în ședința de urgență de marți a Partidului Național Liberal (PNL).

Gândul a intrat în posesia stenogramelor din ședința cu scântei a liberalilor, după ce PSD a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Bolojan.

Redăm integral o parte din remarcile lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, în ședința PNL de astăzi.

„Ați fost la o ședință a organizației București și v-a întrebat un coleg cum reușiți să faceți față atacurilor. Ați spus că atunci când te înjură unii este o binecuvântare. Optzeci la sută dintre români spun că mergem într-o direcție greșită. Dacă mergem pe logica dumneavoastră, înseamnă că Partidul Național Liberal este cel mai binecuvântat partid din România.

Vă susținem, dar suntem îngrijorați. Care este relația dumneavoastră cu președintele României? Colegi de-ai noștri îl atacă constant în ultimul timp, spunând că nu este asumat, că nu își asumă relația cu noi, cu dumneavoastră. Cum am ajuns aici? El v-a desemnat să fiți prim-ministru al României. Domnul Emil Boc și Traian Băsescu s-au susținut reciproc.

Noi, la o lună după ce am ajuns la guvernare, am mărit taxa pe valoarea adăugată, cu toate că Nicușor Dan ne-a rugat să nu facem asta. Partidul Național Liberal merge pe o politică de izolare, la fel ca Partidul Democrat când era Băsescu președinte. După izolarea din 2009, în 2012 scorul a fost de 12%. Dacă și noi continuăm izolarea, unde ajungem?

Mă refer la declarațiile consilierului dumneavoastră, Vlad Gheorghe, care l-a atacat pe Kelemen Hunor. Nu cred că dumneavoastră l-ați pus să facă asta, pentru că Uniunea Democrată Maghiară din România este partenerul nostru de 20 de ani. Partidul Național Liberal încearcă să recupereze electorat din mediul urban mare. În 2024, la alegerile locale, cu 1.550 de primari pe care noi îi hulim, Partidul Național Liberal a luat 27–28%. Noi vrem electorat de la Uniunea Salvați România, care a luat 8%? Neglijăm 27% și vrem cei 8%?

Trebuie să ne scoateți din această izolare, trebuie să rămâneți prim-ministru al României. Ați luat măsuri dureroase, dar noi am promis că, după aceste măsuri, se vor vedea rezultatele și ar trebui să fim la guvernare când măsurile își produc efectele. Partidul Național Liberal să iasă de la guvernare nu este corect.

Trebuie să discutăm cu organizațiile locale, cu primarii și așa mai departe. Trebuie începute alegerile în organizații. Suntem unii aleși de cinci ani. Trebuie alegeri, legitimitate. Trebuie măsuri economice concrete pentru repornirea economiei. Avem nevoie de măsuri imediate pentru stimularea consumului.

Soluția este un guvern pro-occidental în continuare. Acest partid a supraviețuit 150 de ani și niciodată nu am încercat să ne oprim, să ne închidem și să discutăm despre un singur om, o singură persoană. Nu mă refer la dumneavoastră. Obiectivul nostru a fost să modernizăm România.”