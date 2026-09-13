Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, trebuie să oprească imediat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de combustibil din Rusia. Liderul de la Casa Albă a subliniat că aceste lovituri afectează grav piețele energetice internaționale și provoacă o creștere accelerată a prețurilor la pompă în SUA.

Prețul motorinei în SUA a depășit 6 dolari pe galon

Aflat pe terenul său de golf din Doonbeg, Irlanda, președintele american a transmis un mesaj ferm conducerii de la Kiev în legătură cu strategia militară vizând infrastructura energetică rusească.

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să lovească motorina în Rusia. Să atace ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a afirmat Donald Trump în fața jurnaliștilor.

Avertismentul vine în condițiile în care prețul motorinei pe piața americană a depășit pragul de 6 dolari pe galon (3,78 litri), un maxim determinat de suprapunerea conflictului din Orientul Mijlociu cu valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Scumpirea carburanților generează un val de nemulțumire în rândul populației din Statele Unite și reprezintă o miză critică în perspectiva alegerilor legislative de la mijlocul mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Rusia a blocat exporturile, iar stocurile globale sunt în scădere

Loviturile repetate ale ucrainenilor asupra centrelor de procesare au determinat Moscova să prelungească moratoriul privind interzicerea exporturilor de motorină, decizie adoptată inițial la sfârșitul lunii iulie.

Avertismentele vin și din partea Agenției americane pentru informații în domeniul energiei, care a semnalat că stocurile globale de motorină au ajuns la un nivel critic de scăzut. Potrivit analiștilor americani, este puțin probabil ca situația să se îmbunătățească în următoarele luni, iar prețurile vor rămâne la cote ridicate.

Tensiuni diplomatice și eforturi de mediere ale Casei Albe

Declarațiile reflectă dinamica complexă dintre Washington și Kiev. Donald Trump a menținut o relație tensionată cu Volodimir Zelenski, marcată anterior de episodul din februarie 2025 din Biroul Oval, când liderul ucrainean a fost criticat dur pentru lipsa de recunoștință față de sprijinul militar oferit de SUA.

Cu toate acestea, administrația americană a reluat demersurile diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina. Emisarii speciali ai președintelui american, Jared Kushner și Steve Witkoff, au efectuat recent vizite de nivel înalt la Moscova și Kiev pentru a tatona terenul în vederea unui acord de încetare a focului.

Deși pe durata vizitelor emisarilor americani ostilitățile au fost temporar suspendate, atacurile au reizbucnit ulterior cu o intensitate sporită. Compania feroviară ucraineană a semnalat un „atac sistemic” rusesc asupra rețelei de transport, provocat inclusiv prin mijloace aeriene.