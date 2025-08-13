Prima pagină » Știri politice » Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”

Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”

13 aug. 2025, 15:35, Știri politice
Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”

Senatorul social-democrat face miercuri, într-o postare pe pagina sa de socializare, o paralelă între întâlnirea dintre Trump și Putin și momentul Ialta 1945, atunci când Cortina de Fier a apus asupra Europei.

„România între Alaska și Ialta sau când istoria tinde să se repete. Pe 15 august 2025, la Anchorage, Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin vor sta față în față într-un Summit care depășește cu mult granițele războiului din Ucraina. Alegerea locului nu este întâmplătoare. Alaska, punctul american cel mai apropiat de Rusia, a fost teren strategic încă din Războiul Rece, iar astăzi devine, simbolic, noua „masă verde” unde se discută viitorul ordinii mondiale.

Paralela cu Ialta 1945 se impune aproape de la sine. Atunci, în Crimeea, liderii marilor puteri au trasat viitorul Europei fără ca statele din est să aibă un cuvânt real de spus, lăsând milioane de oameni în spatele Cortinei de Fier. Astăzi, spectrul unui nou „aranjament între puteri” planează asupra continentului, cu riscul ca Ucraina și aliații săi estici să fie reduși la statutul de spectatori în propriul destin”, scrie Fifor.

Fostul ministru al Apărării subliniază și mizele reale ale întâlnirii:

„În plan oficial, discuțiile vor viza încetarea focului în Ucraina și conturarea unui cadru de pace. În plan neoficial, fiecare parte vine la Alaska cu propriile obiective strategice:

  •  Donald Trump caută o victorie diplomatică rapidă, prezentabilă publicului american ca dovadă a eficienței sale în rezolvarea conflictelor.
  •  Vladimir Putin dorește reconfirmare și legitimitate internațională și, dacă e posibil, consfințirea unor câștiguri teritoriale obținute prin forță.

De aici se desenează mai multe scenarii: un armistițiu cu concesii teritoriale; o simplă demonstrație de imagine pentru Moscova; un „listening exercise” pregătitor; sau, în varianta optimistă, o deschidere reală spre pace, însoțită de gesturi concrete precum returnarea celor peste 19.500 de copii ucraineni deportați în Rusia”.

Fifor: Uniunea Europeană: prezentă în principii, absentă în proces

Social-democratul este de părere că „Bruxelles-ul privește un joc stabilit între Washington și Moscova, fără a avea un rol direct la masa discuțiilor”.

„Poziția oficială a UE este fermă: fără încetarea ostilităților și fără participarea Ucrainei, nu există negociere legitimă. În realitate, însă, Bruxelles-ul privește un joc stabilit între Washington și Moscova, fără a avea un rol direct la masa discuțiilor.

Această marginalizare este cu atât mai periculoasă cu cât în interiorul Uniunii există fisuri evidente:
Estul Europei, cu Polonia, statele baltice și România, insistă pe linia dură și respinge orice compromis cu Rusia. Vestul Europei, afectat de costurile economice ale războiului, privește mai deschis ideea unei „păci negociate”, chiar dacă aceasta ar presupune concesii.

Dacă, însă, Trump și Putin ajung la un acord peste capul Europei, UE va trebui să decidă rapid dacă îl sprijină, riscând pierderea credibilității strategice, sau dacă se opune, cu prețul unei rupturi transatlantice”, adaugă sursa citată.

„România: între loialitatea față de SUA și securitatea propriei frontiere”

Cât despre impactul asupra României, Mihai Fifor vede în întâlnirea dintre Putin și Trump nu „un simplu episod de politică internațională”, ci „o chestiune de securitate națională imediată”.

„Integritatea teritorială a Ucrainei este direct legată de siguranța propriei noastre frontiere estice. Orice cedare de teritoriu către Rusia ar aduce amenințarea mai aproape de gurile Dunării, ar pune presiune asupra securității Mării Negre și ar alimenta ambițiile revizioniste ale Moscovei în Republica Moldova.
România are două repere strategice clare: Menținerea prezenței NATO și americane pe teritoriul său, ca principal garant de securitate.

Unitatea poziției flancului estic și apărarea principiilor de drept internațional. Problema este că un acord impus de Washington și Moscova, fără consultare reală cu aliații estici, ar pune Bucureștiul în fața unei alegeri imposibile:

  • Sprijinirea SUA, cu riscul de a-și pierde credibilitatea regională și de a slăbi parteneriatul cu Ucraina și partenerii europeni.
  • Alinierea cu linia dură a UE și a vecinilor din est, riscând deteriorarea relației cu aliatul său strategic american”.

„Lecția Ialtei și pericolul repetiției”

„Istoria arată că atunci când marile puteri negociază între ele soarta Europei, țările din prima linie plătesc cel mai scump preț. Ialta a însemnat pentru România pierderea suveranității reale și patru decenii de dictatură comunistă. Alaska nu trebuie să devină un nou punct de cotitură în care destinele statelor de pe flancul estic sunt decise fără ele.

Pentru a evita acest scenariu, România trebuie să își folosească toate canalele diplomatice, să acționeze concertat cu Polonia și statele baltice și să se asigure că vocea sa – și a Ucrainei – nu este ignorată. Altfel, lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”, își încheie analiza senatorul PSD.

Sursa: Facebook/ Mihai Fifor

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

GALERIE FOTO Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
16:11
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
EMISIUNI Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
15:46
Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
POLITICĂ Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
15:25
Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
ECONOMIE Lovitură pentru antreprenori! Firmele nou înființate OBLIGATE să aibă un capital social de 8.000 de lei. De când se aplică măsura
15:09
Lovitură pentru antreprenori! Firmele nou înființate OBLIGATE să aibă un capital social de 8.000 de lei. De când se aplică măsura
POLITICĂ Ministrul Finanțelor susține că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește”
14:50
Ministrul Finanțelor susține că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește”
VIDEO DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor
14:48
DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a trecut testul de rezistenţă: Cum arată, unde este și când se deschide circulației
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pățania unui român în Grecia. A cerut ajutorul pe un grup de Facebook, după ce și-a blocat mașina cu cheia în portbagaj: „Nevasta mă înjură de 4 ore”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Luigi Cani, Gardianul Amazonului. Peste 100 de milioane de semințe de copaci „plantate” din cer în mijlocul „Plămânilor Lumii”
EXTERNE Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
16:49
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
SPORT Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
16:44
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
16:24
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
ACTUALITATE Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
16:23
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
ACTUALITATE Patriarhia Română REACȚIONEAZĂ la modificarea statutului de asigurat al preoților: Este complet fals
16:07
Patriarhia Română REACȚIONEAZĂ la modificarea statutului de asigurat al preoților: Este complet fals