13 aug. 2025, 13:29, Știri externe
Volodimir Zelenski la BERLIN, pentru discuții cu liderii europeni și americani, înainte de summitul Trump-Putin din Alaska
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz la Berlin, pe 28 mai 2025.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i se va alătura cancelarului german Friedrich Merz la Berlin pentru discuții cu liderii europeni și americani, înainte de summitul Trump-Putin de la sfârșitul acestei săptămâni, a anunțat Guvernul german.

Merz a convocat o serie de întâlniri virtuale miercuri, în încercarea de a face auzită vocea liderilor europeni și ucraineni înainte de summitul din Alaska, unde președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin sunt așteptați să discute despre o cale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Nici Zelenski nici liderii țărilor europene nu au fost invitați la acest summit, notează Associated Press.

Zelenski urmează să se întâlnească mai întâi cu liderii europeni, înaintea unui apel virtual cu Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance, aproximativ o oră mai târziu.

O convorbire între liderii țărilor implicate în „coaliția celor hotărâți” – statele pregătite să ajute la monitorizarea oricărui viitor acord de pace între Moscova și Kiev – va avea loc la final.

Zelenski: Putin nu va negocia cu bună credință o încetare a războiului

Zelenski a vizitat ultima dată Berlinul la sfârșitul lunii mai, când Merz s-a angajat să ajute Ucraina să-și dezvolte propriile sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, care să nu fie supuse limitelor impuse de Occident cu privire la utilizarea și țintele lor.

Președintele ucrainean a declarat miercuri că Guvernul său a avut peste 30 de conversații și consultări cu partenerii, înainte de summitul din Alaska, dar și-a reiterat îndoiala că Putin va negocia cu bună credință o încetare a războiului.

Zelenski a spus că „în prezent nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului” și a îndemnat partenerii Ucrainei din Statele Unite și Europa să își coordoneze eforturile și să „forțeze Rusia să facă pace”.

„Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru o pace onestă. Trebuie să folosim experiența Ucrainei și a partenerilor noștri pentru a preveni să fim manipulați de Rusia”, a spus Zelenski.

CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA

Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral"

