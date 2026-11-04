Susținătorii lui Călin Georgescu, protest în fața Palatului Cotroceni: „Călin, nevinovat / Dosar fabricat!”

Un grup de susținători ai lui Călin Georgescu s-a adunat miercuri, 4 noiembrie, în apropierea Palatului Cotroceni, pentru a protesta în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Manifestația are loc în contextul în care Călin Georgescu se află în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea măsurii cu cel mult 30 de zile, până la 28 noiembrie.

Protestatarii au scandat „Călin, nevinovat!” și „Dosar fabricat!” și au afișat o pancartă cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale, imprimat pe o pânză tricoloră.

Manifestația a avut loc în timp ce Nicușor Dan îl primea la Palatul Cotroceni pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

Susținătorii lui Călin Georgescu au protestat lângă Palatul Cotroceni

Timp de 36 de nopți, susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Arestului Central din Capitală pentru a-i arăta sprijinul, după ce acesta a fost arestat în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Deși vremea rea s-a abătut asupra Capitalei în ultimele zece zile, zeci de persoane au continuat să se adune în fața arestului pentru a-l încuraja pe Georgescu.

Călin Georgescu rămâne în arest până pe 28 noiembrie

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.