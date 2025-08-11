USR, factorul de „NELINIȘTE” din coaliție / Daniel Zamfir „Atitudinea colegilor noștri trebuie categoric revizuită”

Daniel Zamfir spune răspicat, înaintea ședinței conducerii PSD, că factorul care provoacă „neliniște” în coaliție este USR. Însă, ieșirea de la guvernare nu este „într-o logică firească”.

„PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile. Asta să fie limpede. Cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mult decât PNL și USR la un loc. Așadar, nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieșirea PSD la guvernare”, declară acesta, la sediul PSD.

Întrebat dacă ar fi fost mai multă liniște în coaliție fără USR, Zamfir spune: „cred că da”, și spune că atitudinea „colegilor” trebuie revizuită.

„La nivel personal, cred că da. Nu discutăm noi acuma pe cine să excludem și pe cine să mai aducem la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noștri de la USR categoric trebuie revizuită”, declară senatorul PSD.

