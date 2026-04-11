USR-ul duce la extrem lupta împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală. O deputată cere schimbarea legii

Deputata USR Corina Atanasiu propune un proiect de lege, prin care mesajele cu caracter medical de pe panourile publicitare să fie avizate, obligatoriu, de către Colegiul Medicilor sau de către asociaţiile medicale de profil, transmite Mediafax.

Parlamentara USR Corina Atanasiu s-a declarat revoltată de mesajul afișat pe un panou publicitar, ce promovează nașterea naturală. Potrivit mesajului respectiv, „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil.

De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a transmis Corina Atanasiu.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga informații false”

Atanasiu a argumentat că intervenţia chirurgicală nu transmite „nimic genetic de la mamă la făt”. Ea a mai subliniat că decizia privind naşterea prin cezariană depinde contextul medical și este luată de comun acord între doctor şi viitoarea mamă.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a mai scris parlamentarul.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă pe toate gardurile”

Corina Atanasiu a amintit un caz petrecut în urmă cu câteva luni la Constanţa, unde o femeie a murit după ce, potrivit deputatei, propaganda împotriva cezarienei a influenţat decizia cuplului de a opta pentru o naştere naturală.

Parlamentarul declarat că, în momentul apariţiei complicaţiilor, soţul femeii ar fi refuzat intervenţia medicilor şi efectuarea unei cezariene.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, a mai transmis deputata USR.

Deputata USR Cynthia Păun, împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală

Și senatoarea USR Cynthia Păun s-a exprimat împotriva panoului stradal ce promovează nașterea naturală. Aceasta a solicitat intervenția autorităților pentru eliminarea acestor mesaje, care încurajează viitoarele mame să se informeze despre beneficiile nașterii naturale.

„Nașterea nu e un slogan și nu e un subiect care poate fi tratat în alb și negru. Pentru multe femei, inclusiv pentru mine, cezariana nu a fost o opțiune „comodă”, ci una necesară, uneori chiar salvatoare.

Iar a transforma o decizie medicală într-o temă de propagandă, împinsă pe panouri în spațiul public, este nu doar iresponsabil, ci profund nedrept față de femei.

Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical și susținute în deciziile pe care le iau pentru ele și pentru copiii lor”, a transmis, printre altele deputata USR.

FOTO: Mediafax

