USR-ul duce la extrem lupta împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală. O deputată cere schimbarea legii

Deputata USR Corina Atanasiu propune un proiect de lege, prin care mesajele cu caracter medical de pe panourile publicitare să fie avizate, obligatoriu, de către Colegiul Medicilor sau de către asociaţiile medicale de profil, transmite Mediafax.

Parlamentara USR Corina Atanasiu s-a declarat revoltată de mesajul afișat pe un panou publicitar, ce promovează nașterea naturală. Potrivit mesajului respectiv, „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil.

De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a transmis Corina Atanasiu.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga informații false”

Atanasiu a argumentat că intervenţia chirurgicală nu transmite „nimic genetic de la mamă la făt”. Ea a mai subliniat că decizia privind naşterea prin cezariană depinde contextul medical și este luată de comun acord între doctor şi viitoarea mamă.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a mai scris parlamentarul.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă pe toate gardurile”

Corina Atanasiu a amintit un caz petrecut în urmă cu câteva luni la Constanţa, unde o femeie a murit după ce, potrivit deputatei, propaganda împotriva cezarienei a influenţat decizia cuplului de a opta pentru o naştere naturală.

Parlamentarul declarat că, în momentul apariţiei complicaţiilor, soţul femeii ar fi refuzat intervenţia medicilor şi efectuarea unei cezariene.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, a mai transmis deputata USR.

Deputata USR Cynthia Păun, împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală

Și senatoarea USR Cynthia Păun s-a exprimat împotriva panoului stradal ce promovează nașterea naturală. Aceasta a solicitat intervenția autorităților pentru eliminarea acestor mesaje, care încurajează viitoarele mame să se informeze despre beneficiile nașterii naturale.

„Nașterea nu e un slogan și nu e un subiect care poate fi tratat în alb și negru. Pentru multe femei, inclusiv pentru mine, cezariana nu a fost o opțiune „comodă”, ci una necesară, uneori chiar salvatoare.

Iar a transforma o decizie medicală într-o temă de propagandă, împinsă pe panouri în spațiul public, este nu doar iresponsabil, ci profund nedrept față de femei.

Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical și susținute în deciziile pe care le iau pentru ele și pentru copiii lor”, a transmis, printre altele deputata USR.

FOTO: Mediafax

NEWS ALERT Ciprian Ciucu vrea dezbatere privind amenajările din Parcul Herăstrău. Ce plănuiește să schimbe primarul general
18:26
Ciprian Ciucu vrea dezbatere privind amenajările din Parcul Herăstrău. Ce plănuiește să schimbe primarul general
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
16:17
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
VIDEO George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
15:22
George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
FLASH NEWS Nicușor Dan, lângă doi PSD-iști, la o mănăstire, de Prohodul Domnului. „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”
06:45
Nicușor Dan, lângă doi PSD-iști, la o mănăstire, de Prohodul Domnului. „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”
POLITICĂ Societatea Timișoara îi solicită lui Nicușor Dan sprijin pentru Ilie Bolojan în disputa cu Partidul Social Democrat
23:15
Societatea Timișoara îi solicită lui Nicușor Dan sprijin pentru Ilie Bolojan în disputa cu Partidul Social Democrat
POLITICĂ Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă
21:12
Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă
Mediafax
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Ilie Bolojan vs. administrația locală. Motivele din spatele planurilor de debarcare a premierului: “De aici vine toată această dorință de schimbare”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
De ce ne comportăm diferit noaptea: explicațiile psihologiei și antropologiei

