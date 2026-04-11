Ministrul Apărării, vizat de o anchetă ANI. Probele care arată că Radu Miruță ar fi încălcat legea

Documente prezentate de Antena 3 CNN demonstrează că Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, a ignorat regulile privind incompatibilitatea. Deși oficialul susține că nu a lucrat ca expert tehnic judiciar în timpul mandatului de parlamentar, dovezile din instanță îl contrazic. Potrivit surselor, ministrul ar fi vizat de o anchetă ANI.

Radu Miruță a afirmat public că nu a realizat nicio expertiză tehnică judiciară după ce a devenit deputat, deoarece activitatea sa privată era suspendată. Totuși, jurnaliștii Antena 3 CNN au scos la iveală dovezi care arată o realitate diferită. În februarie 2023, la doi ani după ce a intrat în Parlament, Miruță a depus un raport de expertiză la Judecătoria Pitești.

„Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal,” a declarat Miruță săptămâna trecută.

Această acțiune reprezintă un act de comerț realizat în timp ce acesta ocupa o funcție publică, fapt interzis prin lege. Mai mult, expertiza a fost semnată și predată, deși PFA-ul prin care acesta lucra figura ca fiind suspendat. În urma acestor dezvăluiri, surse citate de postul de televiziune confirmă că Agenția Națională de Integritate (ANI) a început verificările în acest caz.

Un dosar DIICOT blocat și acuzații de rea-credință

O altă situație gravă prezentată în cadrul anchetei vizează un dosar DIICOT de la Tribunalul Bihor. Radu Miruță a fost desemnat expert într-o cauză de fraudă informatică cu un prejudiciu de trei milioane de euro. Deși instanța l-a avertizat că faptele sale se pot prescrie, acesta a ținut dosarul blocat timp de șase luni fără motive întemeiate.

Din cauza acestor întârzieri, procesul s-a finalizat cu prescrierea acuzațiilor penale, iar inculpatul a scăpat de răspundere. Întrebat despre acest moment, ministrul a declarat că a acționat în limita timpului și a „plăcerii” sale.

„Nu. Absolut nicio problemă. E o chestiune pe care o fac în limitata disponibilității, a timpului, a plăcerii pe care o ai.”

Cronologia incompatibilităților și declarațiile false

Jurnaliștii Antena 3 au refăcut traseul oficial al actelor lui Miruță și au identificat mai multe momente critice. În aprilie 2023, acesta a transmis Ministerului Justiției o adresă în care susținea că a notificat toate instanțele despre imposibilitatea de a lucra. Totuși, documentele depuse la Pitești cu doar două luni înainte demonstrează că această declarație a fost neadevărată.

Totodată, datele de la Registrul Comerțului arată că PFA-ul ministrului a redevenit activ automat în ianuarie 2024 și a fost închis abia la finalul anului. În tot acest interval, Miruță a deținut simultan calitatea de parlamentar și pe cea de persoană fizică autorizată, situație care generează o nouă stare de incompatibilitate. Ministrul Apărării a refuzat să ofere un punct de vedere în urma acestor probe.

19.01.2021: Radu Miruță își suspendă activitatea PFA-ului prin care face expertize tehnico- judiciare pentru a nu fi incompatibil cu statutul de deputat care interzice activitățile de comerț ca persoană fizică;

Radu Miruță își suspendă activitatea PFA-ului prin care face expertize tehnico- judiciare pentru a nu fi incompatibil cu statutul de deputat care interzice activitățile de comerț ca persoană fizică; 14.10.2021: Radu Miruță refuză solicitarea Judecătoriei Mizil de a efectua o expertiză pe motiv că este nu mai are activ PFA-ul și, de facto, nu mai poate îndeplini sarcinile primite;

Radu Miruță refuză solicitarea Judecătoriei Mizil de a efectua o expertiză pe motiv că este nu mai are activ PFA-ul și, de facto, nu mai poate îndeplini sarcinile primite; 22.01.2023: Radu Miruță depune expertiza în dosarul 13045 al Judecătoriei Pitești. Este în incompatibilitate pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei se realizează un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului este suspendată;

Radu Miruță depune expertiza în dosarul 13045 al Judecătoriei Pitești. Este în incompatibilitate pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei se realizează un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului este suspendată; 01.03.2023: Radu Miruță iese ca expert tehnic judiciar dintr-un dosar al DIICOT judecat de Tribunalul Oradea după ce ține blocată cauza timp de șase luni, fără motive întemeiate și fără a proceda ca în cazul de la Judecătoria Mizil. Asta deși instanța l-a avertizat că există risc de prescriere a faptelor. Inculpatul a fost achitat, ulterior, prin prescrierea faptelor la 1 aprilie 2024;

Radu Miruță iese ca expert tehnic judiciar dintr-un dosar al DIICOT judecat de Tribunalul Oradea după ce ține blocată cauza timp de șase luni, fără motive întemeiate și fără a proceda ca în cazul de la Judecătoria Mizil. Asta deși instanța l-a avertizat că există risc de prescriere a faptelor. Inculpatul a fost achitat, ulterior, prin prescrierea faptelor la 1 aprilie 2024; 10.04.2023: Expertul tehnic judiciar Radu Miruță declară în fals, în adresa transmisă Ministerului Justiției prin care cere să fie suspendat, afirmând că în toate dosarele în care a fost desemnat a trimis notificări că este în imposibilitate de a realiza lucrările. A doua zi este scos din tabloul experților;

Expertul tehnic judiciar Radu Miruță declară în fals, în adresa transmisă Ministerului Justiției prin care cere să fie suspendat, afirmând că în toate dosarele în care a fost desemnat a trimis notificări că este în imposibilitate de a realiza lucrările. A doua zi este scos din tabloul experților; 10.01.2024: PFA-ul lui Radu Miruță redevine activ și este radiat de abia în ultima zi a anului. În toată această perioadă, actualul ministru al Apărării este în incompatibilitate, fiind în paralel deputat și persoană fizică autorizată;

Ce funcție a omis să treacă în CV ministrul Apărării

De-a lungul timpului au existat mai multe controverse legate de ministrul Apărării, Radu Miruță. Potrivit Antena 3 CNN, Miruță a omis să menționeze în CV un aspect important: faptul că, din 2015, era expert tehnic autorizat de către Ministerul Justiției în specializările rețele și software de telecomunicații, calculatoare, electronică și informatică.

Conform sursei citate, Radu Miruță a fost ales în 2020 deputat pe listele USR, dar a continuat să facă în paralel și expertize. Abia pe 1 martie 2023 a trimis un mail Direcției servicii conexe din Ministerul Justiției prin care cerea să fie suspendat din această calitate, fără să invoce vreun motiv și fără să semneze documentul.

Nu este singurul episod din seria de controverse și încălcări ale regulilor cu privire la compatibilitățile și transparența banilor unui parlamentar. La o lună după ce a notificat ministerul fără vreun motiv că vrea să se suspende, pe 10 aprilie 2023, expertul tehnic Radu Miruță a revenit, la solicitarea Ministerului și Justiției și a explicat că a fost ales deputat, motiv pentru care nu poate fi unic asociat într-o societate comercială.

„În data de 06.12.2020 am fost ales deputat, situație în care a atras de la sine nu incompatibilitatea cu executarea lucrărilor de expertiză tehnică judiciară, ci o incompatibilitate cu încasarea banilor asociați acestei activități având în vedere faptul că nu pot fi unic asociat într-o societate comercială”, a scris Radu Miruță în adresa către Ministerul Justiției.

