Nicușor Dan, lângă doi PSD-iști, la o mănăstire, de Prohodul Domnului. „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”

După ce a provocat reacții virulente în rândul comunității #Rezist, prin acceptarea propunerilor primite pentru șefia marilor Parchete, președintele Nicușor Dan face un nou gest care ar putea stârni polemică. Și, nu, nu este vorba neapărat de participarea sa la Denia din Vinerea Mare (Prohodul Domnului)!

Șeful statului s-a fotografiat la o mănăstire împreună cu doi PSD-iști de seamă, alături de care a ascultat slujba religioasă.

Unde a mers Nicușor Dan în Vinerea Mare

Seara de Vinerea Patimilor l-a găsit pe Nicușor Dan la mănăstirea Cornu, din județul Prahova. Acolo, președintele României s-a văzut cu șeful Consiliului Județean și cu primarul comunei, ambii fiind membri PSD.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a scris Virgiliu Daniel Nanu, șeful CJ Prahova, pe contul său de Instagram.

El a publicat pe social media câteva fotografii alături de Nicușor Dan și primarul comunei Cornu, Cornel Nanu.

Mai departe, Virgiliu Nanu a remarcat prezența președintelui printre oamenii simpli. „E un semn bun”, a tras concluzia șeful CJ Prahova.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun

M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a scris Virgilu Nanu.

#Rezist se ridică împotriva președintelui

Decizia președintelui de a semna numirile procurorilor-șefi la marile Parchete a stârnit revolta comunității #Rezist. Ca și cum s-ar fi așteptat să-i întrebe șeful statului ce părere au despre aceste propuneri și să mai și țină cont de ele, influencerii de pe social media (dar și din voci din presă) și-au revărsat furia peste Nicușor Dan.

Revolta influencerilor și a ONG-iștilor progresiști care l-au susținut pe Nicușor Dan în campania electorală a câștigat accente înverșunate. Asta, ca să nu folosim alt termen, mai dur. Președintele României a fost acuzat, nici mai mult, nici mai puțin, că a devenit PSD-ist. Ba chiar a fost făcut trădător!

Doru Biușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Gândul, a declarat:

„El practică un infantilism de clasa a IV-a, un relativism infantil (…). E un amatorism total aici să invoci ca președinte și să spui ăsta-i jobul meu. Am vorbit cu zeci de procurori, deci știu tot. Nu-mi pasă ce știți voi, nu-mi pasă ce spune presa, nu-mi pasă că ați spus că sunt rupt de realitate sau că sunt îmbrobodit de servicii”.

Și Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Oamenii erau contrariați și întristați de cârdășia cu PSD a alesului lor. I-au făcut observații logice și de bun-simț, însă fără să ridice tonul sau să fie dușmănoși. În schimb, dl Dan, nervos, agresiv, absurd, însuflețit cum nu cred că l-am văzut vreodată, mai avea puțin și îi lua cu «Hai, sictir!»”.

Nu putea lipsi nici Tudor Chirilă. Cântărețul s-a alăturat și el celor care l-au acuzat de trădare pe Nicușor Dan: „Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării (…) Ați trădat așteptările celor care v-au votat (…) Ați trădat valorile pe care le-ați promovat”.

