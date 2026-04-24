Prima pagină » Știri politice » Victor Negrescu atrage atenția asupra riscurilor economice pentru România în lipsa unui buget european solid

Galerie Foto 3

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis un mesaj în contextul discuțiilor din cadrul Consiliul European privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, subliniind importanța acestuia pentru economia României.

Victor Negrescu a precizat că investițiile din România depind în mare măsură de fondurile europene, iar reducerea acestora ar putea genera riscuri economice semnificative. În plus, europarlamentarul a evidențiat mai multe priorități pe care România ar trebui să le susțină, printre care menținerea unor politici de coeziune și agricultură puternice, alocări mai mari pentru educație și tineri, precum și o finanțare consistentă pentru sănătate. Totodată, a adus în vedere simplificarea accesării fondurilor europene.

„Astăzi, la Consiliul European, se discută despre viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene 2028–2034. Pentru România, această dezbatere nu este una tehnică. Este despre dezvoltare, investiții și șanse reale pentru oameni.

Investițiile din România depind de fondurile europene, iar fără ele există un risc acut de blocaj economic. Direcția acestui buget va influența puternic economia noastră, comunitățile locale și nivelul de trai.

Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur:

Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme”

România trebuie să susțină clar câteva priorități esențiale:

Menținerea unor politici de coeziune și agricultură puternice, bine finanțate și separate, nu diluate în mecanisme centralizate care reduc transparența și predictibilitatea, inclusiv creșterea subvențiilor pentru fermieri.

Alocări mai mari pentru educație, competențe și tineri. Europa nu poate fi competitivă fără investiții serioase în oameni. Creșterea bugetului Erasmus+ și o alocare de minimum 20% pentru aceste componente în programele compatibile.

O finanțare europeană solidă pentru sănătate. O Europă puternică are nevoie de cetățeni sănătoși, iar acest domeniu trebuie să fie vizibil și protejat în buget. Chiar ieri, în calitatea mea de raportor al opiniei Comisiei SANT cu privire la viitoarele planuri naționale, am solicitat 35 de miliarde de euro.

Simplificare, nu mai multă birocrație. Fondurile europene trebuie să ajungă mai rapid la beneficiari. Menținerea regulii N+3 pentru anvelopa națională.

Menținerea alocării de 60 de miliarde de euro pentru țara noastră. Pentru acest lucru este nevoie de noi resurse proprii pentru bugetul UE, care să nu pună presiune pe cetățeni, ci să valorifice corect activitățile economice la nivel european.

Programele europene precum Fondul European de competitivitate trebuie să includă o distribuție geografică echitabilă și inițiative de interes pentru România, pe care țara noastră să le poată coordona.

Proiecte și inițiative de anvergură europeană lansate de România: Centrul European de Competențe Cibernetice, Hubul European de Securitate la Marea Neagră, proiecte de infrastructură (transport și energie) pentru interconectarea cu statele din regiune, Black Sea AI Gigafactory și Institutul de Cercetare în AI, o nouă fază de finanțare pentru Laserul de la Măgurele și proiectul Danubius-RI, cofinanțarea unor investiții industriale de mare anvergură etc.

În același timp, trebuie să fim atenți la riscuri: tendința de centralizare excesivă, reducerea rolului societății civile și a autorităților locale, condiționarea fondurilor europene de reforme și posibilitatea ca prioritățile naționale să fie diluate. România are nevoie de un buget european ambițios, echilibrat și orientat spre rezultate. Nu putem accepta un compromis care slăbește dezvoltarea noastră pe termen lung. Este momentul să ne susținem interesele cu fermitate, dar și cu responsabilitate europeană”, a precizat Victor Negrescu.

 

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
12:32
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
12:09
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
FLASH NEWS Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul
12:01
Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul
ULTIMA ORĂ Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, atrage atenţia vicepremierului Oana Gheorghiu că nu îşi cunoaşte fişa postului
10:45
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, atrage atenţia vicepremierului Oana Gheorghiu că nu îşi cunoaşte fişa postului
ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Iată tot ce poate spune accentul despre tine!
ECONOMIE INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
12:35
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
NEWS ALERT Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
12:11
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
JUSTIȚIE Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
12:08
Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
ECONOMIE Criza petrolului. România riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică. Avertisment dur al analiștilor financiari
11:53
Criza petrolului. România riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică. Avertisment dur al analiștilor financiari
CONTROVERSĂ Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran
11:47
Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe