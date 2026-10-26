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Viorel Cataramă cere demiterea lui Bolojan din fruntea PNL și susține că menținerea sa în funcție ar reprezenta ”un risc politic mortal”

Viorel Cataramă cere demiterea lui Bolojan din fruntea PNL și susține că menținerea sa în funcție ar reprezenta ”un risc politic mortal”
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Viorel Cataramă cere, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, demiterea lui Ilie Bolojan din fruntea PNL. Liberalul susține că menținerea fostului premier al României în funcție ar reprezenta ”un risc politic mortal”.

Cataramă cere demiterea lui Bolojan din fruntea PNL

Liberalul întreabă, ironic, dacă poate susține cineva, cu argumente, că românii trăiesc mai bine după cele 16 luni cu Ilie Bolojan la conducerea Guvernului. Cataramă spune că PNL nu poate afirma că a guvernat bine în toată această perioadă și amintește de declarațiile alarmante făcute de Bolojan la sfârșitul verii, anul 2025, când acesta a susținut că țara noastră risca să intre în incapacitate de plată, afirmații despre care Cataramă spune că nu au avut, de fapt, nicio bază reală.

”Apel către membrii PNL
Partidul Național Liberal a intrat în opoziție. Este un lucru firesc într-o democrație.
Dar PNL intră în opoziție după 16 luni de guvernare Ilie Bolojan, perioadă în care a promovat o politică de creștere a fiscalității, cu efecte profund negative asupra consumului, nivelului de trai și electoratului nostru tradițional.
Creșterea fiscalității a fost o greșeală catastrofală, în contradicție cu principiile economice ale dreptei liberale.
Cine poate susține astăzi, cu argumente, că românii trăiesc mai bine după aceste 16 luni? Cum putem merge noi pe stradă și să afirmăm credibil că am guvernat bine?
Sigur putem merge la TV și putem minți în continuare, dar cine ne crede?
A venit un alt guvern, care are posibilitatea să evite greșelile noastre și să adopte măsuri pentru protejarea nivelului de trai.
Cum? Mai ales prin continuarea împrumuturilor!
România are încă acces la finanțare, pentru că nivelul datoriei publice raportat la PIB este mai mic decât media Uniunii Europene.
Vă amintiți declarațiile alarmante din august și septembrie 2025 ale premierului Bolojan, potrivit cărora țara noastră risca să intre în incapacitate de plată? Declarații fără nicio bază reală și care au făcut atât de mult rău?”, a scris Cataramă.
Cataramă a întreabă ce va spune PNL, aflat cum în opoziție, în contextul în care guvernul Niculescu va reuși să crească pensiile și salariile, să reducă inflația și prețurile energiei și să stimuleze consumul. Liberalul afirmă că Bolojan trebuie demis, pentru că ar reprezenta ”un risc politic mortal”.
”Dacă noul guvern va reuși să crească pensiile și salariile, să reducă inflația și prețurile energiei și să stimuleze consumul, ce vom spune noi, din opoziție? (…) Cum vom explica electoratului că ceea ce noi am considerat imposibil sau periculos devine acceptabil atunci când este făcut de alții? Aceasta este adevărata capcană politică în care a ajuns PNL. Iar responsabilitatea pentru această situație trebuie discutată deschis în interiorul partidului, iar vinovatul trebuie pedepsit. Trebuie demis din funcția de președinte PNL. Pentru că menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului reprezintă un risc politic mortal.
Nu doar din cauza rezultatelor guvernării sale, profund negative, ci mai ales pentru că a pus în repetate rânduri propria strategie politică și propriul interes înaintea intereselor partidului.
PNL nu poate reconstrui încrederea electoratului fără o evaluare sinceră a guvernării, fără asumarea greșelilor și fără o dezbatere reală despre conducerea și direcția sa doctrinară.
Partidul Național Liberal trebuie să decidă dacă își reconstruiește identitatea liberală sau continuă să fie identificat exclusiv cu politica și deciziile unui singur om”, a mai scris Cataramă.
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