Zelenski o felicită pe Maia Sandu / „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că a vorbit cu Maia Sandu, după alegerile din Republica Moldova. Liderul de la Kiev ține să remarce că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei.

Am vorbit cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am fost bucuros să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes, scrie el pe X.

Alegerile din Moldova au demonstra eșecul „activităților destabilizatoare ale Rusiei”, potrivit președintelui Ucrainei.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusească, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: