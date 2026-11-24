Prezent astăzi la conferința de presă susținută alături de premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, Nicușor Dan a fost întrebat despre raportul prezentat luni seară de AUR, privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului a considerat că momentul nu este potrivit pentru o astfel de întrebare și a făcut trimitere la comunicatul transmis deja de Administrația Prezidențială pe această temă. Totodată, a reiterat că, din punctul său de vedere, raportul AUR „nu aduce nimic nou”.

Nicușor Dan insistă că raportul AUR nu aduce nimic nou

”Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie.

(n.r. Deci a fost decizia bună luată acum doi ani?) Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat. (n.r. În acel comunicat se precizează că nu au fost complete probele oferite de CCR, dar…) O să continuăm discuția aceasta, dar nu e politicos.

(n.r. jurnalista continuă întrebarea: Dar, cu toate acestea, nu au fost…) Nu e politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu, dar nu e politicos…

(n.r. Înțelegem, dar ați promis un raport. Dacă ați putea, pe scurt, în câteva propoziții, să ne spuneți, că este de interes public…) Vă rog…”, a transmis Nicușor Dan.

Ce a punctat Administrația Prezidențială în comunicatul emis marți dimineața

Administrația Prezidențială a reacționat după conferința de presă organizată de AUR, în cadrul căreia reprezentanții partidului au prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Instituția susține că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc deja răspunsul în decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Într-un comunicat, Președinția amintește motivele pentru care CCR a decis anularea scrutinului și răspunde punctual celor opt argumente prezentate în raportul AUR.