Premierul Luca Niculescu a propus, marți, un pact pentru competitivitatea României între partidele politice, patronate și sindicate. Pactul ar putea implica și sprijinul pentru aderarea României la zona euro. Premierul a reliefat progresele economice ale României din ultimii 25 de ani, avertizând însă că modelul actual de creștere economică practic „s-a epuizat”.

Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul evenimentului de lansare a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta.

În 25 de ani, am urcat la 78 din media europeană a PIB

„În 25 de ani, România a urcat de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor și niciun stat intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este, după cum scrie Enrico, una dintre cele mai bune ilustrări ale forței transformatoare pe care o are Uniunea Europeană. Modelul care ne-a dus aici însă s-a epuizat”, a declarat premierul în exercițiu.

Un alt aspect pozitiv se referă la exporturi. Există decalaje între performanțele României în anumite domenii și poziția ocupată în clasamentele internaționale privind competitivitatea, însă am recuperat spectaculos.

„La complexitatea exporturilor suntem pe locul 29 din 130 de economii. La competitivitate suntem pe locul 61 din 70, adică penultimii din Uniunea Europeană. Pe scurt, știm să producem lucruri sofisticate, însă uneori reușim să le complicăm pe cele simple”, a mai afirmat Niculescu.

Oficialul a semnalat că o parte dintre măsurile recomandate în raport se regăsesc deja în programul de guvernare. Printre acestea se numără simplificarea administrației publice, reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB în 2031 și acordarea unui sprijin țintit în domeniul energiei, notează Mediafax.

Ce mandat are comitetul care va elabora strategia de competitivitate

Cel mai important anunț al premierului se referă la inițierea de discuții pentru constituirea unui comitet care să elaboreze o strategie de competitivitate a României.

„De aceea port discuții preliminare pentru un comitet pentru competitivitatea României, care să reunească economiști independenți alături de Consiliul Fiscal, Banca Națională și Administrația Prezidențială. Și va avea un mandat precis: o primă versiune a strategiei în 6 luni, forma finală în 12 luni, iar indicatorii din raportul de azi vor fi tabloul de bord”, a explicat premierul.

Pactul pe competitivitate va însoți jaloanele UE

Niculescu a subliniat necesitatea unui consens politic și social pentru ca strategia să fie pusă în aplicare și de viitoarele guverne.

„Un comitet, de fapt, nu ajunge și strategia trebuie să reziste și următorului guvern. De aceea țintele ei vor intra în planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028-2034, unde banii, după cum știți, vin numai pe jaloane îndeplinite. Și de aceea propun partidelor, patronatelor, sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un astfel de consens pentru aderarea la OCDE și îl putem avea din nou”, a declarat Niculescu.

Când ar putea adera România la zona euro

În egală măsură, premierul și-a exprimat sprijinul pentru proiectul de aderare a României la zona euro, în contextul în care raportul propune anul 2035 pentru adoptarea monedei unice europene.

„Președintele României a spus în câteva rânduri că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus la rândul său că trebuie să facem din nou pași concreți. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să mențină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031”, a afirmat Niculescu.

Acesta a mai precizat că respectarea traiectoriei fiscale ar putea permite României să îndeplinească din nou criteriile de aderare la zona euro, chiar la începutul următorului deceniu.