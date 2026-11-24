Luna plină din noiembrie, cunoscută drept „Luna Castorului”, va putea fi observată marți, 24 noiembrie, oferind un avanpremieră a spectaculoasei Superluni din Ajunul Crăciunului, care va avea loc luna viitoare.

Luna Castorului va răsări în est, la apusul Soarelui, și va fi prima dintr-o serie de trei Superluni consecutive. Aceasta este a treia și ultima Lună plină din toamna emisferei nordice și marchează începutul unei perioade cu Luni pline neobișnuit de apropiate de Pământ.

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Printre ele se numără și Superluna spectaculoasă din decembrie, care va fi cea mai apropiată de Pământ din 2018 încoace. În următoarele luni ne așteaptă și alte fenomene astronomice deosebite, care vor putea fi admirate pe cerul de iarnă, relatează Live Science.

De unde provine numele

„Luna Castorului” își trage numele de la perioada anului în care castorii — animale nocturne din America de Nord — își construiesc, în mod tradițional, baraje și se pregătesc pentru iarnă sub lumina lunii pline. Alte denumiri includ „Luna Înghețului” și „Luna Zăpezii”.

Cel mai bun moment pentru a observa „Luna Castorului” este chiar la răsăritul ei, în acea seară, când apare în est aproximativ în același timp în care soarele apune în vest. În acel interval, Luna va fi vizibilă pe un cer încă destul de luminos, la amurg, ceea ce face mai ușoară aprecierea dimensiunii și a culorii sale. Luna va părea plină și în zilele de luni și miercuri, însă marți oferă cea mai bună ocazie de a o vedea răsărind în timpul amurgului.

Potrivit EarthSky, „Luna Castorului” va fi prima dintre cele trei superluni consecutive. O „superlună” apare atunci când faza de lună plină coincide cu momentul în care Luna se află relativ aproape de Pământ pe orbita sa eliptică. Distanța dintre Lună și Pământ variază pe parcursul lunii. În medie, Luna se află la o distanță de 238.900 de mile (384.472 de kilometri) de Pământ. Atunci când faza de lună plină are loc în apropierea perigeului — punctul de pe orbită cel mai apropiat de Pământ —, Luna pare puțin mai mare și mai strălucitoare decât de obicei.

Iată ce urmează:

Superlună plină a Castorului, pe 24 noiembrie 2026 (224.170 mile / 360.768 km)

Superlună plină Rece, pe 24 decembrie 2026 (221.667 mile / 356.740 km)

Superlună plină a Lupului, pe 22 ianuarie 2027 (222.229 mile / 357.644 km)

Superluna Castorului din noiembrie este doar începutul: este cea mai mică dintre cele trei superluni care vor avea loc în perioada următoare. Luna plină Rece din decembrie va fi cea mai apropiată, cea mai mare și cea mai strălucitoare lună plină din 2026, aducând Luna mai aproape de Pământ decât a fost în orice alt moment după 2 ianuarie 2018, potrivit regretatului astrofizician Fred Espenak.