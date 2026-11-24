În ziua când se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, pe care l-a câștigat alături de Călin Georgescu, Elena Lasconi a transmis un mesaj în care susține că sistemul „a trântit de pământ” cu voturile românilor.

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„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc.

Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători.

Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la revoluție.

Avem însă câteva certitudini.

Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului (PSD, PNL – Iohannis, serviciile și marionetele CCR)”, scrie Elena Lasconi pe Facebook.

„La Cotroceni este omul sistemului”

Fosta candidată la președinție continuă postarea cu încă șase „certitudini”, ultima fiind că la Cotroceni se află acum „omul sistemului”.

„A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România.

A treia, românii și-au pierdut încrederea în vot.

A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepțiile și teoria conspirației au luat locul adevărului și normalului.

A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenței Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidențiale.

A șasea merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni. Este o certitudine constituțională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR.

A șaptea nu are nicio legătură cu magia numărului șapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr.

Să fim sănătoși”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.