Marți – 24 noiembrie 2026 – se împlinesc 2 ani de la turul întâi al alegerilor prezidențiale anulate de Curtea Constituțională a României (CCR) în anul 2024. În acea zi, toate calculele hârtiei au fost spulberate. Sondajele de opinie realizate înainte de vot semnalau doi câștigători care s-ar fi înfruntat în turul al doilea – Marcel Ciolacu și George Simion. După ce secțiile de vot s-au închis, a urmat o noapte „albă” care a oferit o surpriză de proporții. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, „lupta” urma să se dea dădea între doi „outsideri”, independentul Călin Georgescu și reprezentanta USR, Elena Lasconi.

În următoarele zile, tensiunea a atins cote de neimaginat până atunci. Totul a culminat, în data de 6 decembrie, cu doar 2 zile înainte de turul al doilea, CCR a anulat alegerile prezidențiale.

Marți, 26 noiembrie 2024. Biroul Electoral Central a prezentat rezultatele finale ale primului tur la alegerile prezidenţiale: Călin Georgescu a obţinut 2.120.401 voturi valabil exprimate, reprezentând 22.94%, iar Elena Lasconi, 1.772.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 19.18%. Procesul verbal cu rezultatele a fost transmis CCR pentru validarea primului tur al alegerilor pentru preşedintele României.

Biroul Electoral Central a prezentat rezultatele finale ale primului tur la alegerile prezidenţiale: Călin Georgescu a obţinut 2.120.401 voturi valabil exprimate, reprezentând 22.94%, iar Elena Lasconi, 1.772.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 19.18%. Procesul verbal cu rezultatele a fost transmis CCR pentru validarea primului tur al alegerilor pentru preşedintele României. Marți, 3 decembrie 2024. Curtea Constituțională a României a publicat Hotărârea nr. 31 din 2 decembrie 2024

6 decembrie 2024. Curtea Constituțională a României a decis, cu doar două zile înainte de organizarea celui de-al doilea tur, anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Cum s-a transformat România într-o țară divizată la nivel politic

După anularea alegerilor, România s-a transformat într-o țară divizată la nivel politic. Semnele de întrebare nu au primit, nici până astăzi, un răspuns.

Președintele Nicușor Dan a promis, de mai multe ori, că va prezenta un raport referitor la motivele care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. La doi ani de la decizia CCR, acest raport nu a fost încă prezentat.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă”

România se află încă în faza de așteptare. Eventuala implicare a Federației Ruse în denaturarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2024 a fost una dintre acuzațiile-cheie.

Chiar Nicușor Dan spunea că există „în mod evident”, un război „hibrid” dus de „Federația Rusă”. Mai mult, șeful statului a insistat în a spune că au fist sute „sau poate mii” de atacuri cibernetice. Concluzia generală a fost că unul dintre candidați – Călin Georgescu – ar fi „furat startul” și ar fi beneficiat de o campanie suspectă în mediul online, acolo unde popularitatea sa a crescut de la o zi la alta.

„În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, mai spunea președintele Nicușor Dan.

Românii așteaptă să afle informațiile promise de șeful statului și să înțeleagă, în ultimă instanță, întreg „tabliul general”. Deși au trecut doi ani de la anularea alegerilor, punctul de reper fundamental rămâne lipsa raportului promis de Nicușor Dan.

George Simion i-a luat-o înainte lui Nicușor Dan. Liderul AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor din 2024

Raportul prezentat de George Simion are peste 400 de pagini. Arată că anularea scrutinului, la doar patru zile după validarea primului tur câștigat de Călin Georgescu, a avut loc fără o cerere depusă în termenul legal.

Nu au existat nici concluziile procurorului și nicidovezi care să arate fraudarea votului.

Raportul prezintă și posibile ingerințe europene în alegerile din România.

Raportul susține că serviciile de informații nu ar fi avut dovezi concrete pentru anulare.

Raportul despre anularea alegerilor arată că rapoartele instituțiilor statului conțineau informații care contraziceau ideea unei fraude electorale.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a raportat că sistemele informatice electorale nu au fost compromise.

Nota Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a indicat că nu a existat o amplificare artificială pe TikTok până în ziua votului.

Nota Serviciului Român de Informații (SRI) a recunoscut lipsa unor date certe privind identitatea atacatorului sau afectarea rezultatului.

Raportul contestă și cifra de 25.000 de conturi ale lui Călin Georgescu vehiculată în spațiul public. Nota SRI nu indică nicio sursă pentru acest număr.

Datele atribuite în același document platformei TikTok se referă la 76 de conturi noi și 1.183 de conturi care au utilizat hashtagul #CG11, iar reprezentanții TikTok auă transmis în scris că nu au primit nicio dovadă privind existența celor 25.000 de conturi.

Documentul amintește de campania „Echilibru și Verticalitate”, prezentată în notele declasificate drept similară unei operațiuni rusești. Publicația Snoop – citând verificări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) – a arătat că a fost finanțată de Partidul Național Liberal (PNL). (mai multe detalii AICI)

Elena Lasconi, la 2 ani de la anularea alegerilor: „Sistemul a trântit de pământ cu voturile voastre/ Nu vom avea niciodată un raport”

Fosta candidată la prezidențiale Elena Lasconi a transmis un mesaj la 2 ani de la anularea alegerilor.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători.

Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la revoluție. (…)

Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată”, a scris Elena Lasconi. (mesajul integral AICI)

Georgescu și Lasconi, câștigătorii-surpriză ai turului întâi al alegerilor prezidențiale din 2024

În după-amiaza zilei de 25 noiembrie 2024, Biroul Electoral Central a publicat și rezultatele finale ale turului întâi al alegerilor prezidențiale. Toate voturile fuseseră numărate, iar tabloul general a confirmat surpriza uriașă.

După centralizarea celor 20.059 de procese verbale (100%), la alegerile pentru preşedintele României, situaţia se prezenta astfel:

Călin Georgescu (independent) – 2.120.404 de voturi (22,94%)

Elena Lasconi (USR) – 1.772.503 de voturi (19,18%)

Marcel Ciolacu (PSD) – 1.769.761 voturi (19,15%)

George Simion (AUR) – 1.281.327 de voturi (13,86 %)

Nicolae Ciucă (PNL) – 811.952 de voturi (8,79%)

Mircea Geoană (independent) – 583.900 de voturi (6,32%)

Hunor Kelemen (UDMR) – 416.353 de voturi (4,5%)

Cristian Diaconescu (independent) – 286.842 de voturi (3,1%)

Cristian Terheş (PNCR) – 95.783 de voturi (1,04%)

Ana Birchall (independent) – 42.853 de voturi (0,46%)

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 20.089 voturi (0,22%)

Sebastian Constantin Popescu – 14.683 de voturi (0,16%)

Alexandra Păcuraru (Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională) – 14.502 voturi (0,16%)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale) – 11.246 voturi (0,12%).

După ce s-a clasat pe locul al treilea în urma primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate în data de 24 noimebrie 2024, Marcel Ciolacu – primul președinte social-democrat care nu a intrat în turul al doilea al scrutinului prezidențial, în ultimii 35 de ani – și-a anunțat, în data de 25 noiembrie, demisia din funcția de președinte al PSD, oar președinte interimar a devenit Victor Negrescu.

Iohannis: „Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale”

În contextul controverselor legate de ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu, președintele Klaus Iohannis a anunțat, în data de 25 noiembrie 2024, că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea acestuia pe rețelele sociale.

„Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele de socializare, care să ridice suspiciuni”, a transmis Administrația Prezidențială.