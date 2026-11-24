Serviciul militar din existent la nivelul Direcției Naționale Anticorupție va fi integrat în Secția de Urmărire penală iar procurorii militari vor transmite acte pentru confirmare unui singur procuror șef ierarhic, dacă planul de reformare administrativă al procurorului șef al DNA, Viorel Cerbu, primește avizul avizul CSM și ordinul ministrului Justiției, arată pentru Gândul surse judiciare care au cunoștință despre demersurile din interiorul instituției.

Concret, sursele Gândul explică din ce motive s-a ajuns la concluzia că Secțiile I și II din DNA trebuie comasate și arată ca element de noutate că această comasare dorește să cuprindă inclusiv Serviciul militar din cadrul Direcției.

Concret, au explicat acestea, se dorește o singură secție unică, Secția de Urmărire Penală, care să cuprindă toți procurorii civili dar și pe cei militari deopotrivă.

Astfel, arată acestea, Serviciul de investigarea a faptelor de corupție săvârșite de către militari, fie că sunt directe, de luare/dare de mită, sau conexe, de trafic de influență, abuz sau altele, va fi integrat în Secția de urmărire penală.

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De ce se vrea comasarea Secțiilor I și II

Legat de reunirea secțiilor din Direcția națională anticorupție surse judiciare explică pentru Gândul faptul ca „la geneză, Secția II de Fapte asimilate faptelor de corupție avea un mănunchi mai larg al infracțiunilor care pe parcursul timpului au ieșit din competența de soluționare conform unor modificări legislative succesive”.

„Pe definiția legislativa s-au scos o serie de infracțiuni ce nu mai intră în competența acestei secții. Spre exemplu erau fapte privind drogurile, falsuri și alte fapte care nu mai fac parte din paleta de cercetare actuală a acestei secții.

O analiză făcută pe ultimii trei ani la ambele secții a dus la concluzia, spre exemplu că la Secția II se cercetau și fapte directe de corupție pe lângă cele aflate în competența, faptele de corupție asimilate.

S-a dorit să se vadă apoi la Secția I în ce măsura instrumentează și alte fapte clasice, și a rezultat un procent 45 de alte fapte care se regăseau in competenta Secției a doua.

La Secția a doua s-a făcut aceeași evaluare și s-a constatat că acolo exista un procent de 26 la sută de fapte directe de corupție cercetate în dosarele de fapte conexe, care intrau în competenta Secției I”, au explicat sursele noastre.

Colaborare între procurorii specializați pe fapte după reunire

Rugate să explice ce impasuri s-ar debloca prin reunirea celor două secții de anchetă din interiorul DNA sursele noastre arată că va putea exista o mai bună colaborare în anchete între procurori, cei specializați pe identificarea și probarea faptelor conexe putând să ajute în dosare de fapte directe unde pe traseul cercetărilor pot fi depistate și fapte asimilate faptelor directe de corupție.

„Nu mai exista o rațiune logica și juridică pentru persistența acestei delimitări. Există în schimb rațiuni de specializare a procurorilor. Sub umbrela unei singure secții se elimină o serie de restricții și proceduri greoaie.

Spre exemplu dacă un procuror specializat în fapte directe de corupție precum luarea și dare de mită va descoperi pe parcursul anchetei sale fapte asimilate va putea colabora direct cu un procuror specializat pe identificarea și administrarea probatoriului pe fapte asimilate corupției, precum traficul de influență sau abuzul in serviciu.

Serviciul militar în atenția comasării

Legat de situația serviciului militar din DNA, sursele noastre explică faptul că el „a rămas ca un apendice”, iar pe controlul ierarhic actele și măsurile procurorilor militari se duc la procurorul șef de la Secția I sau II.

„Ei, problema identificată aici era cum să se aleagă ce procuror șef secție trebuie să primească documentația pentru confirmare? S-a bănuit că în funcție de infracțiunea dosarului. Dacă e cu fapte directe la Secția I, dacă e cu fapte conexe e la a doua.

Era o problemă mare în schimb când într-un dosar se regăseau în cercetare atât fapte de natură directă de corupție cât si fapte de natură conexă de corupție.

Din acest moment intervenea discreționarul, intervine momentul la care un procuror șef poate alege după propria preferință unul dintre cei doi șefi de Secții.

Există o hotărâre de la Iași care a sancționat modul arbitrar de a alege de maniera aceasta procurorul șef de secție care să confirme acte ale procurorului militar.

Aceeași problemă există și la structurile teritoriale. Și acolo Direcția a primit reproșuri de la instanțe”, au explicat sursele publicației.

Pas cu pas, către un „nou” DNA

Rugate să explice pașii prin care procurorul șef Viorel Cerbu dorește să reconfigureze o parte din structura internă a DNA sursele noastre arată că la acest moment există la Secția de Procurori a CSM o solicitare de emitere a unui aviz pentru efectuarea acestor modificări.

Dacă avizul Secției pentru procurori din CSM va fi unul favorabil pentru demersul șefului DNA, Viorel Cerbu, apoi acesta va ajunge la ministrul Justiției pentru solicitarea unui ordin al ministrului pentru modificare statului de funcții pentru noua configurație administrativă.

Inteligența artificială, în lupta anticorupție

Legat de inteligența artificială despre care se menționa luni în comunicatul de presă al DNA pentru bilanțul pe șase luni a noului șef al DNA, sursele noastre arată că se plănuiește investirea în astfel de instrumente care ar urma să fie folosite de anchetatorii Direcției.

Sursele noastre afirmă că aceste instrumente nu vor fi folosite la redactare de documente, precum ordonanțe, sau rechizitorii, acestea trebuind să rămână sarcini obligatorii ale factorului uman, ci mai degrabă vor fi folosite la „sumarizare”.

Concret explică acestea, „în dosarele Secției II unde există spețe de natură financiară, există zeci de volume de documente financiare, trasee, sume de bani care trebuie trasate și identificate”.

„Asta va face inteligența artificială. Va ajuta procurorii în spețe macro financiare, va ajuta la extragerea unor elemente fixe dintr-un volum mare de date.

Vorbim de faptele de serviciu, de faptele de macro-criminalitate, trasee financiare stufoase. Un alt exemplu la ce va fi folosită inteligența aceasta artificială este acela al transformării vocii în text.

Da, e vorba aici de interceptări, de stenogramele lor. Factorul uman va fi ajutat de IA în unele cazuri. IA ar putea ajuta de asemenea la consemnarea miilor de declarații care se iau în dosarele noastre de-a lungul anului, dar desigur, totul sub supravegherea directă a factorului uman și cu aprobarea sa”, au mai povestit sursele Gândul.