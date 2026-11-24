O cântăreață iraniană și patru membri ai echipei sale de producție au primit fiecare câte 74 de lovituri de bici, luni, după ce au fost condamnați de regimul de la Teheran pentru „atentat la decența publică prin producerea și publicarea online a unor conținuturi obscene și imorale”, a anunțat luni un site de știri iranian, relatează The Guardian.

Totul a început în decembrie 2024, când cântăreața Parastoo Ahmadi a postat pe YouTube un videoclip în care cânta alături de muzicieni bărbați, fără a purta hijabul obligatoriu. Filmarea a fost realizată în Qom, la sud de Teheran, potrivit organizației pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia.

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Imaginile au fost filmate la un concert ce a avut loc pe 11 decembrie 2024, într-un local numit „Deir-Gachin”, situat pe Drumul Mătăsii. Deși nu au fost spectatori în sală, videoclipul interpretării a fost vizionat de peste 3 milioane de oameni. În înregistrare, Ahmadi purta o rochie fără mâneci și nu avea hijab, ceea ce contravine legilor iraniene care interzic femeilor să se afișeze în public fără hijab.

După publicarea videoclipului, împotriva cântăreței a fost deschis un dosar penal. În iunie 2025, instanța din Kume a găsit-o pe Ahmadi și pe încă opt persoane vinovate de „atac la moralitatea publică”. În septembrie, avocații artistei au depus o contestație, care a fost respinsă.

Pe lângă pedeapsa cu biciul, condamnații au primit o interdicție de călătorie în străinătate și să practice activități artistice timp de doi ani. Avocatul Mustafa Nili a declarat că pedeapsa a fost executată pe 23 noiembrie.

Guvernele occidentale și organizațiile pentru drepturile omului au criticat biciuirea, considerând-o o formă de tortură și o încălcare a dreptului internațional. Iranul respinge acuzațiile privind situația drepturilor omului din țară, afirmând că țările occidentale ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în materie de drepturi ale omului.

Obligativitatea purtării hijabului a fost scânteia care a declanșat protestele din 2022 din Iran, după ⁠decesul în arest al unei femei kurde iraniene, Mahsa Amini, ​care fusese ​arestată pentru presupusa încălcare ​a codului vestimentar.

Regulile au fost încălcate din ce în ce mai des pe străzile din Teheran și nu numai, iar aplicarea acestora a devenit, la rândul său, mai selectivă.