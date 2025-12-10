10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ceremonia de înmânare a Premiilor Nobel are loc, fără întrerupere din 1901, în fiecare an pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel (10.12.1896). Evenimentul este unul dintre cele mai prestigioase momente ale lumii academice și culturale, reunind laureați, familii regale, oameni de știință, diplomați și personalități publice. Ceremoniile sunt organizate în două orașe: Stockholm, unde se acordă premiile pentru Fizică, Chimie, Medicină, Literatură și Economie, și Oslo, unde are loc decernarea Premiului Nobel pentru Pace. Fiecare laureat primește diploma, medalia Nobel și documentul care confirmă valoarea premiului. Festivitățile sunt urmate de celebrul banchet Nobel, o tradiție somptuoasă care pune în lumină atât realizările științifice, cât și spiritul de umanism și progres pe care Alfred Nobel a dorit să îl încurajeze.

În 1868, Londra a devenit locul unei inovații care avea să schimbe pentru totdeauna modul de gestionare a circulației urbane: primul semafor din lume a fost instalat la intersecția Bridge Street cu Parliament Square. Construit sub forma unui felinar montat pe un stâlp metalic de aproximativ șapte metri, dispozitivul funcționa cu gaz și alterna între lumină verde și roșie, fiind operat manual de un polițist. Deși ingenios, semaforul a avut o viață scurtă – o explozie cauzată de alimentarea cu gaz a dus la abandonarea modelului. Adevărata revoluție în controlul traficului avea să vină mai târziu. În 1914, la Cleveland, în Statele Unite, a fost instalat primul semafor electric dedicat reglementării circulației rutiere, marcând începutul sistemelor moderne de semaforizare care au devenit indispensabile în orașele de astăzi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1804: Carl Gustav Jacob Jacobi 🇩🇪🧮 matematician. În 1828, concomitent cu Abel, a creat teoria funcțiilor eliptice

🎂1830: Emily Dickinson 🇺🇸✒️ Tematica liricii sale cuprinde: dragostea, singurătatea, moartea. Poeziile sale au fost publicate postum sub titlul „Poems”

🎂1907: Lucien Laurent 🇫🇷⚽️ faimos pentru că a marcat primul gol din istorie la Campionatul Mondial de Fotbal (1930, Uruguay), 4-1 contra Mexicului. A trăit 97 de ani

🎂1924: Mitzura Arghezi 🇷🇴✒️ fiica poetului Tudor Arghezi. A fost aleasă de două ori în funcția de deputat român, în legislaturile 1996-2000 și 2000-2004, pe listele partidului PRM

🎂1934: Leopoldina Bălănuță 🇷🇴🎬 actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce. A fost căsătorită din 1977 cu Mitică Popescu

🎂1939: Andrei Igorov 🇷🇴🚣🏻 laureat cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo în proba de canoe simplu 1.000 m

🎂1957: Michael Clarke Duncan 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui John Coffey în filmul The Green Mile (1999), pentru care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar

🎂1960: Kenneth Branagh 🇬🇧🎬🎥 Alături de Roberto Benigni, este unul din cei doi ne-americani nominalizat pentru premii Oscar pentru actorie, scenariu și regie, respectiv unul din cei opt actori care a fost recompensat cu această onoare. Ceilalți șase sunt Orson Welles, Woody Allen, Warren Beatty, George Clooney, John Huston și John Cassavetes

🎂1972: Brian Molko 🇬🇧🎤 compozitorul, solistul și chitaristul trupei Placebo

🎂1984: Florin Surugiu 🇷🇴🏈

🎂1987: Gonzalo Higuaín 🇦🇷⚽️ Cu transferul său de la Napoli la Juventus pentru suma de €90 milioane în vara lui 2016, a devenit cel mai scump fotbalist sud-american din toate timpurile, cel mai scump jucător cumpărat de un club italian și cel mai scump transfer realizat în interiorul unui campionat național

Decese 🕯

🕯️1815: Ada Lovelace 🇬🇧🧮 cunoscută în principal pentru munca ei la calculatorul mecanic al lui Charles Babbage, motorul analitic. Consemnările ei includ ceea ce este recunoscut ca fiind primul algoritm care urmează să fie procesat de către o mașină

🕯️1877: Nicolae Golescu 🇷🇴🗣 al nouălea prim-ministru al României în 1868

🕯️1896: Alfred Nobel 🇸🇪📜🎓 chimist și industriaș, inventatorul dinamitei și fondatorul Premiului Nobel

🕯️2006: Augusto Pinochet 🇨🇱🗣 dictator chilian, a îndeplinit funcția de Președinte al Republicii Chile între 1974 și 1990. A condus o juntă militară la putere printr-o lovitură de stat în anul 1973

🕯️2020: Tom Lister, Jr. 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋🌍 Ziua Internațională a Drepturilor Omului

📋📜🎓 Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel; are loc, începând din anul 1901, în ziua comemorării morţii lui Alfred Nobel (10.12.1896)

Calendar 🗒

🗒1389: Tratatul de alianță de la Radom, dintre Mircea cel Bătrân și regele Poloniei

🗒1799: Franța adoptă metru ca unitate de măsură oficială

🗒1817: Mississippi devine cel de-al douăzecilea stat al SUA

🗒1845: A fost patentată prima anvelopă pneumatică, creată de inginerul britanic Robert Thompson

🗒1868: La Londra, la intersecția Bridge Street cu Parliament Square, este montat primul semafor din lume: un felinar aflat în vârful unui stâlp metalic înalt de șapte metri, care, alimentat cu gaz, avea o lumină când verde când roșie. Primul semafor electric pentru reglementarea circulației pe străzi, a fost instalat în 1914, în SUA, la Cleveland

🗒1898: La Paris este semnat un tratat prin care se punea oficial capăt războiului dintre Spania și America

🗒1901: Primele premii Nobel au fost decernate la Stockholm, pentru fizică, medicină, chimie, literatură și pace

🗒1903: Marie Curie a primit, alături de soțul ei Pierre Curie și de fizicianul Henri Becquerel, Premiul Nobel pentru Fizică, pentru descoperirile făcute în domeniul radioactivității, devenind prima femeie laureată a acestui premiu

🗒1904: Cercetătorul rus Ivan Pavlov primește Premiul Nobel pentru cercetările sale privind sistemul digestiv, în cadrul cărora a descoperit așa numitele reflexe condiționate, opuse celor moștenite

🗒1919: România semnează Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, după încheierea Primului Război Mondial

🗒1924: Premiul Nobel pentru Medicină a fost atribuit fiziologului olandez Willem Einthoven, pentru inventarea electrocardiografului

🗒1933: Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, guvernul național liberal scoate în afara legii „Garda de Fier”

🗒1935: Primăria orașului București ia hotărârea de a-l proclama pe George Enescu „cetățean de onoare”

🗒1938: Au început filmările la pelicula Pe aripile vântului

🗒1950: Doctorul american Ralph Burke a devenit primul laureat de culoare al Premiului Nobel pentru Pace

🗒1983: Liderul sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, a primit Premiul Nobel pentru pace

🗒2000: Ion Iliescu câștigă al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale impunându-se în fața ultranaționalistului Corneliu Vadim Tudor

🗒2008: La o licitație Christie din Londra, diamantul Wittelsbach Blue este vândut cu 16,4 milioane de lire sterline, cel mai mare preț plătit vreodată la o licitație pentru un diamant. În iunie 2011, diamantul a fost vândut emirului din Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani, pentru cel puțin 80 de milioane $

🗒2020: Autoritățile anunță că Bucureștiul va găzdui Centrul Cyber al Uniunii Europene, prima structură a UE de pe teritoriul României

